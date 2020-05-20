Добровольцы - активисты из ООО "Приморскуголь" (входит в Сибирскую угольную энергетическую компанию - СУЭК Андрея Мельниченко) - в дни усиленной борьбы с СOVID-19 обеспечили вкусным и здоровым питанием врачей и медперсонал четырех больниц Владивостока.

В поле зрения волонтеров-угольщиков попали Владивостокская клиническая больница №4 на улице Воропаева, ставшая крупнейшим на Дальнем Востоке инфекционным госпиталем на период пандемии коронавируса, краевая клиническая больница №2 (бывшая больница рыбаков), детское инфекционное отделение на улице Русской и инфекционная больница на улице Крыгина.

Отзывчивые горняки выбрали один из лучших ресторанов краевого центра, чтобы его повара готовили полноценное горячее питание для медиков. В рамках всероссийской акции #МыВместе, реализуемой во взаимодействии с Общероссийским народным фронтом, было закуплено 550 обедов. Согласовав с врачами удобное для доставки время, волонтеры развозили еду по расписанию. Эту работу заместитель генерального директора по работе с персоналом и администрации ООО "Приморскуголь" Александр Скворцов назвал делом чести угольщиков.

- Все мы видим, какой большой объем работы лег на плечи врачей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Приморские шахтеры в рамках акции #МыВместе решили поддержать их и поблагодарить за самоотверженный труд, - сказал он.

Это - лишь один из примеров поддержки компанией СУЭК, ее волонтерами и Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ" общих усилий в борьбе с коронавирусом. Например, волонтеры "Приморскугля" безвозмездно помогли лечебным учреждениям в муниципалитетах края, где работают предприятия компании. Так, Михайловской центральной районной больнице, Артемовской городской больнице №2, Октябрьской центральной районной больнице и поликлинике поселка Липовцы было передано 27 тысяч защитных масок, 36 тысяч пар защитных перчаток, 3,5 тысячи пар бахил, 832 медицинских защитных костюма и 800 пар очков.

В дни празднования 75-летия Великой Победы волонтеры доставили ветеранам войны продуктовые наборы, в которые входили колбасы, тушенка, сгущенное молоко, сыр, чай, конфеты, печенье. Их получили жители поселков Новошахтинский, Тавричанка и Липовцы, а также городов - Владивостока, Артема и Партизанска. Конечно, приезжая к пожилым людям, добровольцы строго соблюдали правила медицинской безопасности. Все активисты были экипированы защитными масками и перчатками, использовали антисептики.

Одно из направлений работы СУЭК и Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" - поддержать созидательную энергию и чувство соучастия у подрастающего поколения. Фонд организовал конкурс среди учащихся школ и лицеев. Ребятам предложили сделать защитные (немедицинские) маски в соответствии с заданными параметрами и отправить в оргкомитет. Победителем будет признан участник, изготовивший больше всего масок в своем регионе. Занявшие первые места ребята поедут в декабре в Москву на благотворительную ярмарку "Энергия добра". К ним также присоединятся два победителя в номинациях "Лучший дизайн" и "Лучшее конструкторское решение маски".

Справка

Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК, на которых работают более 70 тысяч человек, находятся в 12 регионах России. Основной акционер - Андрей Мельниченко.