В Забайкалье электронный пропуск можно будет получить по СМС

В Забайкальском крае разработали механизм получения электронного пропуска через СМС-сообщения. Сейчас новая система проходит тестирование, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На абонентский номер отправляем данные документа удостоверяющего личность и причину выхода. Уже создано 12 возможных критериев. После заполнения формы, гражданин получит сообщение "вам выдан временный пропуск", - рассказал зампред правительства региона Геннадий Гусев.

Отмечается, что номер, на который нужно присылать СМС, будет объявлен дополнительно.

Напомним, что в Забайкалье зарегистрировано 646 выявленных случаев COVID-19. Выздоровели 267 человек.