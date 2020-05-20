В военкоматах по всей России приступили к работе призывные комиссии. Они решат, кого из парней отправить на военную службу, кого освободить от армии, а кому дать отсрочку. Опоздание на месяц связано со сложной эпидемиологической обстановкой.

Александр Обдула: Под ружье этой весной призовут более девяти тысяч дальневосточников. Фото: Вадим Баженов

Этой весной из Дальневосточного федерального округа в войска придет солидное пополнение. Как будет организован призыв в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, рассказал врио начальника организационно-мобилизационного управления штаба Восточного военного округа полковник Александр Обдула.

Александр Сергеевич, меняется ли по сравнению с предыдущими годами число призывников? Сколько человек планируется призвать под ружье на Дальнем Востоке?

Александр Обдула: В ближайшие месяцы на военную службу будут направлены более девяти тысяч дальневосточников, что сравнимо с показателями весны 2019 года. Министр обороны принял решение сдвинуть график отправки молодого пополнения к местам службы. Оно поедет в войска лишь после 20 мая.

Весенний призыв на военную службу начался в особых условиях. Как эпид­емическая обстановка повлияет на его ход?

Александр Обдула: Генеральный штаб ВС РФ и командование Восточного военного округа принимают меры против распространения вирусной инфекции в войсках. Внесены изменения в регламент работы призывных комиссий, заседания которых перенесли с апреля на май.

Графики работы призывных комиссий составлены так, чтобы не было столпотворения граждан. Для новобранцев мы разработали специальные схемы раздельного посещения военкоматов. Открыли запасные выходы. Теперь те, кто имеет право на освобождение или отсрочку от призыва, не контактируют с теми, кто отправится на военную службу.

Подготовительную работу по призыву пришлось выполнять дистанционно. Всю необходимую информацию сотрудники военкоматов собирают с 1 апреля, уточняют и систематизируют с помощью интернета и телефонных звонков новобранцам.

Всех будущих воинов вовремя проинформируют о переносе сроков явки в комиссариат, о порядке и сроках работы призывных комиссий.

В районные, краевые, областные и республиканские военкоматы в эти дни приходит много посетителей. Какие профилактические меры используются при работе с новобранцами?

Александр Обдула: На входе в военные комиссариаты развернуты медицинские посты.

Призывников с повышенной температурой и признаками острой респираторной вирусной инфекции в здания пускать не будут. На призывных и сборных пунктах есть необходимое количество бесконтактных термометров. Помещения постоянно проветривают, для обеззараживания помещений используют бактерицидные облучатели.

Нам удалось создать запас защитных и дезинфицирующих средств, тест-систем. В этом, кстати, очень помогают местные органы власти. С ними наладили хорошее взаимодействие военные комиссары. Особенно хотелось бы отметить Амурскую область, Камчатский и Приморский края, Республику Саха (Якутия).

Все призывники, убывающие в войска, пройдут плановое тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Определены учреждения здравоохранения, которые будут принимать людей с признаками опасного заболевания. То есть делается все, чтобы исключить занос инфекции и ее распространение среди личного состава.

Используются ли меры профилактики на призывных и сборных пунктах, по дороге в части?

Александр Обдула: Новобранцы отправятся туда на автотранспорте, прошедшем специальную дезинфекционную обработку. Замечу, что при перевозке воинских команд с молодым пополнением действуют строгие противоэпидемические правила.

Личный состав и на открытом воздухе, и в местах массового скопления людей обязан носить медицинские маски. Средствами защиты призывников обеспечат на всем пути следования. В залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов молодое пополнение будут размещать изолированно, чтобы не было никаких контактов с другими людьми.

Что ждет новобранцев дальше?

Александр Обдула: Воинские команды доставят в пункт постоянной дислокации автомобильным транспортом воинской части. А дальше у ребят карантин, рассчитанный на 14 дней. На это время новобранцев разместят в отдельных казармах. Питание и обучение солдат будет организовано отдельно от других военнослужащих части.

В карантине состояние здоровья молодого пополнения проконтролируют медики. Термометрия - не реже трех раз в сутки. При появлении признаков респираторных заболеваний новобранца немедленно изолируют. Он пройдет тест на наличие коронавирусной инфекции и получит необходимую медицинскую помощь.

Кстати, с теми, кто сейчас увольняется в соответствии с законом в запас, специалисты медслужбы проводят подробный инструктаж о соблюдении мер личной гигиены и ограничений, вызванных распространением коронавирусной пандемии. На дорогу домой каждому демобилизованному воину выдадут запас медицинских масок и антисептиков.

Каковы итоги призывного 2019 года?

Александр Обдула: Ежегодно комиссия Генерального штаба оценивает работу военных комиссариатов по подготовке граждан к военной службе и проведению призыва. В 2019-м лучшей среди субъектов Российской Федерации в ДФО признана Бурятия, где республиканский военный комиссариат возглавляет полковник запаса Александр Трубников. Второе и третье места по итогам минувшего года заняли Забайкальский край и Магаданская область, где военкоматами руководят Юрий Шувалов и Сергей Барановский. Благодаря дружной работе военкоматов всех уровней Восточный военный округ, безусловно, выполнит план призыва граждан на военную службу этой весной.

Важно

Молодых людей, завершающих обучение в организациях высшего и среднего профессионального образования, вызовут в военкоматы после выпускных экзаменов. Школьники призывного возраста, успешно сдавшие ЕГЭ, призываться на службу не будут, им дана возможность поступить в вузы.

Все призывники до прибытия на призывные комиссии пройдут профессиональный психологический отбор.

Справка "РГ"

По закону весенний призыв в армию и другие силовые структуры проходит с 1 апреля по 15 июля. Сейчас его сроки сдвинуты на месяц. Этой весной в России призыву подлежат 135 тысяч молодых людей.