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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Места сбываются

Названы самые финансово грамотные регионы России
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(8162)
Большинство российских регионов (71 из 85) показали по итогам прошлого года рост уровня финансовой грамотности. Об этом говорится в представленном накануне исследовании, проведенном в рамках проекта минфина и Всемирного банка по повышению финграмотности. Оператором исследования стал аналитический центр НАФИ.

Из полученных данных следует, что лидерами по уровню финансовых знаний стали Кировская область, Республика Коми и Калининградская область. Год назад эти регионы также входили в топ наиболее финансово грамотных. По словам директора аналитического центра НАФИ Гузелии Имаевой, регионы, системно реализующие программы повышения финансовой грамотности, в целом демонстрируют лучшую динамику показателей по сравнению с общероссийской. "Кризисы показывают, что финансово грамотные люди подходят к ним более подготовленными, что позволяет уберечь себя и свою семью от рискованных и чреватых потерями финансовых решений", - подчеркнула она.

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В исследовании говорится, что использование сберегательных и страховых продуктов является признаком высокой финграмотности. Так, уровень финансовой грамотности у вкладчиков и пользователей страховых продуктов выше среднего по стране, при этом заемщики МФО или ломбардов, а также люди, совсем не пользующиеся финансовыми продуктами, отличаются низким уровнем финграмотности.

В России сейчас сформировался устойчивый запрос на повышение финграмотности, отмечается в исследовании. Столкнувшись с финансовыми трудностями, люди чаще замечают взаимосвязь между денежными проблемами и недостаточной информированностью в сфере финансов. Значительная часть россиян (43%) заинтересованы в получении новых знаний в сфере финансов. Самая востребованная тема - способы защиты от мошенничества.

Экономика Финансы Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Северо-Запад ПФО Кировская область СЗФО Республика Коми СЗФО Калининградская область

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