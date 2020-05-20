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20.05.2020 09:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

За разные доплаты

Почему одни "ковидные" бригады получили обещанное сполна, а другие - гроши или ничего
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 107(8161)
Главной темой последних дней в приволжской столице стали доплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. Одни поначалу получили гроши, другие не увидели денег совсем.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В конце прошлой недели на Сормовской подстанции "Скорой помощи" прошло собрание, на котором медики (и начальство в том числе) обсудили ситуацию. Корреспондент "РГ" пообщалась с одной из участниц встречи - фельдшером выездной бригады "Скорой медицинской помощи" Евгенией Чуфыркиной.

- На встрече были только журналисты местной телекомпании, их пригласил кто-то из сотрудников "скорой", - рассказывает она. - Остальные были все свои. Никаких провокаций, никаких чужих лиц. Снимали происходящее на телефон сотрудники "скорых". Поэтому я поверить не могла, когда услышала комментарий министерства здравоохранения о том, что наше собрание - срежиссированная акция. Это было настолько обидно слышать всем нам!

Ставка фельдшера Чуфыркиной около 25 тысяч рублей, график работы - сутки через трое. По ее наблюдениям, сейчас около половины обращений в "скорую" приходится на граждан, у кого есть подозрение на COVID-19.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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- Нагрузка на нас большая, - продолжает она. - Людей мало. Кто захочет работать за такие деньги? Мой муж - в прошлом водитель "скорой" - в 2019 году выиграл межрегиональный конкурс. Но буквально на следующий день после этого уволился. Зарплаты маленькие, кто-то должен содержать семью.

Поначалу на карточку Евгении "упали" 1786 рублей, не фигурировавших в расчетном листке. Аналогичные "доплаты" увидели и ее коллеги. Потом, правда, уже после собрания, пришли еще деньги - 21 437 рублей. В сумме похоже на обещанную доплату, но расчетного листка пока так никто и не видел. Впрочем, медики других подразделений города до минувшего понедельника и дополнительных денег-то не видели.

Вместе с тем в конце прошлой недели доплаты медикам начали поступать. Как пояснили в правительстве региона - несколькими траншами. То есть частями, не сразу и не всем. Это вызвало вопросы к власти и возмущение.

Глава региона Глеб Никитин поручил провести ревизию каждого случая, когда у людей возникали вопросы по начислениям. В случаях, если средства были начислены некорректно, должен быть произведен перерасчет, а сотрудники медицинских организаций должны знать, когда получат полагающиеся им деньги.

Темой выплат медикам заинтересовался Следственный комитет. "В региональных и федеральных СМИ размещена информация о невыплате стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. По данному факту следственными органами СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка", - сообщили в СУ СК по региону.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Свою проверку организовала и прокуратура: заместитель прокурора области встретился с коллективом и руководством подстанции "Скорой медицинской помощи". "В настоящее время руководством медицинской организации осуществляются выплаты", - пояснили в ведомстве.

Дорога ложка к обеду - это и про дополнительные выплаты. "Да, деньги пошли. Но ведь нервотрепка тоже чего-то стоит, а доверие к начальству и местной власти вообще деньгами не измерить", - рассуждают нижегородские медики.

Лучше поздно, чем никогда - тоже про это: в ближайшее время руководство Нижегородской области намерено ввести региональные выплаты для сотрудников медицинских организаций, работающих с больными коронавирусом. Как сообщает пресс-служба правительства региона, они коснутся тех категорий работников, которые не вошли в федеральные перечни.

Тем временем

СУ СК РФ по Нижегородской области открыло горячую линию по вопросам защиты прав в получении стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Медицинские работники и представители персонала могут позвонить на горячую линию по телефону +7 (920) 069-50-20.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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