Патрушев: Основные нарушения при выполнении нацпроектов связаны с коррупцией

Пандемия - не повод для невыполнения нацпроектов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания во вопросам безопасности в Приволжском округе.

По словам секретаря Совбеза, выполнение нацпроектов проходит сегодня в более сложной обстановке, вызванной пандемией и установленными ограничениями.

"Но это не повод для невыполнения, поставленных президентом России задач, - подчеркнул секретарь Совбеза. - Наоборот, они стали более востребованными, особенно в целях сохранения жизни, здоровья наших граждан, повышения качества жизни".

Вместе с тем Патрушев заявил о поступающей информации о негативных тенденциях и многочисленных нарушениях при выполнении национальных и федеральных проектов. По его данным, основная масса правонарушений связана с коррупционными проявлениями, несоблюдением порядка организации государственных закупок, оплатой фактически невыполненных или некачественных работ и поставок продукции, фальсификацией отчетных показателей.

Кроме того, при проведении государственных закупок недобросовестными должностными лицами широко используются мошеннические схемы с целью передачи подрядов аффилированным с ними организациям. Нередки случаи завышения стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг, что приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств.

Также конкурсантами активно применяются инструменты манипуляции торгами, в частности, путем подачи необоснованных жалоб в компетентные органы. В результате сроки закупки затягиваются, либо она полностью срывается.

Нарушения закона наиболее часто допускаются при реализации национальных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Демография", "Образование", "Культура", "Здравоохранение".

Например, только в 2019 году в Приволжском округе было выявлено 49 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Предотвращено нанесение ущерба бюджетам всех уровней на сумму более 7,5 млрд рублей. По итогам первого квартала текущего года уже выявлено 36 преступлений в сфере нацпроектов и более 800 нарушений законодательства. Наибольшее число нарушений зафиксировано в Удмуртии, Пермском крае и Оренбургской области. По данным Росфинмониторинга, из почти 12 тысяч контрактов, заключенных в ПФО в рамках реализации нацпроектов, свыше трех тысяч находятся в зоне риска. Причем сумма по этим контрактам составляет почти 146 млрд рублей.

Наибольшие риски в отношении исполнителей госконтрактов по нацпроектам фиксируются в Самарской, Нижегородской, Пензенской, Саратовкой областях и в республиках Татарстан и Башкортостан.

Обращаясь к участникам совещания, Николай Патрушев заявил о том, что важно недопустить к выполнению государственных и муниципальных контрактов тех, кто не имеет ни производственных мощностей, ни соответствующих трудовых ресурсов, но преследует цели необоснованного получения прибыли.

"Надо принять превентивные меры, усилить контроль за использованием бюджетных средств и не допустить хищений при реализации национальных проектов", - подытожил секретарь СБ РФ. Для решения этих задач, по его мнению, следует повысить слаженность и скоординированность действий правоохранительных, контрольно-надзорных органов и органов власти субъектов Федерации и местного самоуправления.

В онлайн-совещании секретаря Совбеза, кроме глав регионов и полпреда ПФО, принимали участие представители Генеральной прокуратуры, МВД, ФСБ, ФНС, ФАС, Росфинмониторинга и Счетной палаты России.