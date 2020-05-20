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20.05.2020 14:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Предприятия Оренбуржья получат субсидии за трудоустройство безработных

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В Оренбуржье работодатели, трудоустроившие безработных, получат субсидии из регионального бюджета: "премия" за каждого нового сотрудника будет составлять ежемесячно 18 000 рублей в течение полугода. При этом зарплата работника должна быть не ниже МРОТ, а трудоустроить его должны на срок не менее года.
Субсидия за каждого нового сотрудника составит 18 000 рублей в месяц. Фото: Сергей Медведев Субсидия за каждого нового сотрудника составит 18 000 рублей в месяц. Фото: Сергей Медведев
Субсидия за каждого нового сотрудника составит 18 000 рублей в месяц. Фото: Сергей Медведев

Дополнительные меры поддержки экономики и жителей Оренбуржья приняты правительством области. По расчетам экспертов, новшество станет эффективным инструментом для того чтобы выправить ситуацию на рынке труда, сложившуюся в период действия режима по сдерживанию пандемии коронавируса.

Фото: Сергей Медведев
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Как сообщила пресс-служба правительства региона, на безвозвратные субсидии могут рассчитывать работодатели, которые будут трудоустраивать безработных оренбуржцев - и тех, кто зарегистрирован, как ищущий работу. Порядок получения выплат утвержден постановлением правительства.

- Мы планируем направить на это 300 миллионов рублей из регионального бюджета. Новая мера поддержки коснется порядка 4 000 оренбуржцев, которые ищут работу, - подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер. - Задача глав территорий - отсмотреть возможности и максимально отработать с предприятиями все вопросы, чтобы вложенные средства принесли отдачу для экономики региона, помогли людям трудоустроиться и получать заработную плату.

Тем временем в регионе продолжается реализация поручения президента РФ по оказанию помощи малому и среднему бизнесу в отраслях, пострадавших в период пандемии. В Оренбуржье в этот перечень входят 16549 субъектов МСП, в которых работают почти 40 000 человек.

Наиболее востребованной мерой поддержкой стали федеральные субсидии на сохранение занятости и оплату труда. Как уже писала "РГ", финансовая помощь предоставляется из расчета один МРОТ (12 130 рублей) на каждого работника предприятия. Необходимое условие - сохранение не менее 90 процентов сотрудников от их количества на март текущего года. По данным областного Управления ФНС, на сегодня принято 5729 заявлений от оренбургских предпринимателей. Общая сумма уже полученных выплат - 20 миллионов рублей.

Федеральную помощь в период пандемии получат 12500 предприятий Оренбуржья

Кредит на выплату заработной платы под ноль процентов в Оренбуржье сегодня предлагают одиннадцать банков. Одобрено займов на общую сумму 1, 015 миллиарда рублей.

Активно обращаются бизнесмены и за реструктуризацией уже имеющихся обязательств. Так, принято 923 положительных решения по займам почти на восемь миллиардов рублей. Следует отметить, что общая сумма кредитных обязательств у предприятий малого бизнеса региона - порядка 38 миллиардов рублей.

- Доля реструктуризации внушительная, а в нынешней ситуации воспользоваться такой возможностью захочет любой предприниматель: главное, чтобы он понимал, на что может рассчитывать, - констатировал Денис Паслер. - Достаточно большой сектор экономики уже вернулся к работе. И сегодня экономические вопросы - вторые по актуальности после работы нашей сферы здравоохранения. Мы обязаны сделать все, чтобы помочь бизнесу.

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