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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поддержал выдвижение Минниханова на новый срок

Текст: Кира Латухина
Президент поддержал выдвижение Рустама Минниханова кандидатом на должность главы Татарстана на новый срок.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"В этом году в сентябре истекает срок моих полномочий. Я член вашей команды и в случае вашего одобрения конечно готов дальше работать, баллотироваться", - сказал Минниханов на онлайн-встрече с главой государства. "Татарстан у нас, действительно, по основным показателям - лидер", - заметил Владимир Путин. "И все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок", - сказал он и пожелал успехов.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Президент предложил поговорить по всему комплексу вопросов, связанных с развитием республики. "Но без обсуждений мер борьбы с коронавирусной инфекцией нам не обойтись. Давайте, пожалуйста, с этого и начнем", - сказал он.

"Мы вошли в режим жестких ограничений: максимальная самоизоляция для всех жителей республики, приостановление деятельности предприятий и учреждений", - рассказал Минниханов. Особое внимание было уделено подготовке системы здравоохранения. "В соответствии с вашим поручением, 6048 медработников получили дополнительные выплаты стимулирующего характера, всего это 179 млн рублей за апрель", - отчитался глава республики и передал благодарность медиков.

Развернуто 2577 коек, занят 31 процент. 15 августа начнет работу новая современная инфекционная больница с лабораторным корпусом в Казани с возможностью расширения до 504 коек, объявил Минниханов и попросил президента поддержать финансово - на что получил "добро". Развернуты обсерваторы на 1100 мест. В день проводится около 4 тысяч тестов.

В Татарстане находятся два из четырех крупнейших в стране производителей сырья для одноразовых масок и костюмов. Суммарная мощность производства может обеспечить около 15 млн масок в месяц. Пятнадцать предприятий производят антисептики.

Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
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На сегодня в республике 2475 заболевших, 954 лечатся в госпиталях, из них 21 на ИВЛ, сообщил глава Татарстана. Не смогли спасти 8 человек с хроническими заболеваниями. 1362 пациента выздоровели. "Ситуация стабилизировалась", - констатировал он.

Рассказал Минниханов и о поэтапном снятии ограничений. С начала мая возобновили работу все предприятия при строгом соблюдении санитарных требований. "К сожалению, в связи с ценовыми проблемами на рынке нефти и нефтехимии и снижением спроса на эту продукцию... сильно упали финансовые результаты данных предприятий, что отразилось на доходной части бюджета", - посетовал глава региона. "Мы нуждаемся в федеральной поддержке", - попросил он. Глава региона, в частности, попросил расширить меры поддержки на все предприятия реального сектора, по которым отмечается снижение доходов более чем на 30 процентов.

"Мы настроены позитивно. Коронавирус и кризис пройдут. Мы - сильная страна", - заявил Минниханов и пригласил президента 30 августа на праздник в честь юбилея республики.

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"Вами проделана большая очень работа по борьбе с коронавирусом, и она приносит реальные результаты, дает возможность открывать экономику​​​. Это очень здорово. Спасибо вам за это", - похвалил президент. Впереди мусульманские праздники, и на вопрос о том, как их отметят, глава региона заявил, что мероприятия не планируются: "Каждый будет праздновать дома". Глава государства также попросил доложить, что за ограничительные меры ввели зарубежные партнеры, - об этом в докладе говорил Минниханов, и особое внимание призвал обратить на рост безработицы, напомнив, что в ближайшее время проведет совещание по этой теме на федеральном уровне.

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