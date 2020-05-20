Несмотря на то что мусорная реформа произошла более года назад, вопросов, связанных с вывозом отходов, у людей по-прежнему немало.

Жительница Навашина (Нижегородская область) Нина Столярова недоумевает: за что с нее ежемесячно берут плату за вывоз мусора (около 200 рублей), в то время как в квартире, к которой привязаны платежки, никто не живет уже полгода. Многие не понимают, почему с них требуют плату за вывоз отходов с дач зимой, когда там никого нет. Законно ли взимать плату за услугу, которая человеку не нужна?

По вопросу Нины Столяровой начальник "Управления отходами НН" Денис Вотинцев пояснил: "Если это жилой фонд и в помещении никто не прописан, то по закону платить должен собственник вне зависимости от того, живет кто-либо в этом помещении или нет".

Специалисты Госжилинспекции Нижегородской области напомнили, что принцип формирования платы потребителей за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) определен соответствующими правилами, утвержденными постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354. В соответствии с ними (пункт 148.36) объем коммунальной услуги по обращению с ТКО рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения. Даже в том случае, если в нем никто не живет.

В силу же статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) собственник помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение обязан своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Получается так: живешь ты в помещении (доме), нет ли - все равно плати, коль собственник. Впрочем, не совсем так.

- Раз вывоз мусора стал коммунальной услугой, то она подлежит перерасчету, если оказана плохо или не оказана совсем, - говорит юрист Юлия Кузнецова. - В тех же Правилах № 354 есть пункт 148.44, в котором сказано: "При временном (более пяти полных календарных дней подряд) отсутствии потребителя в жилом помещении осуществляется перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО". А пункт 148.24 (д) подтверждает это: "Потребитель коммунальной услуги по обращению с ТКО имеет право требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящими Правилами, изменения размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО при предоставлении указанной коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении".

По словам Юлии Кузнецовой, практика показывает: хотя собственники помещений и имеют право на перерасчеты, споры по ним в суде решаются пока не в их пользу. Часто региональные операторы ссылаются на отсутствие методики таких расчетов. Тем не менее, как отметила юрист, это проблема операторов, а не жильцов. Поэтому подавать на перерасчет стоит, вода камень точит.

Читателю на заметку

Что нужно для перерасчета:

Предоставить оператору по вывозу ТКО документы, подтверждающие физическое нахождение в указанный период вне места проживания.

Такими документами могут быть:

- загранпаспорт с отметкой о пересечении границы;

- временная регистрация по другому месту жительства;

- справка от председателя садового товарищества, если вы все лето жили на даче;

- справка от врача, если находились в лечебном заведении, и другие.

Документы подаются либо непосредственно в адрес оператора (если договор заключен напрямую), либо через управляющую компанию.

Подтверждающие документы, за исключением проездных билетов, должны быть подписаны уполномоченным лицом выдавшей их организации (индивидуальным предпринимателем), заверены печатью (при наличии), иметь регистрационный номер и дату выдачи.

Квитанция с нулевыми показаниями потребления электроэнергии не является документом, подтверждающим временное отсутствие.