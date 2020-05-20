Слово "биоинженерия" звучит футуристически и ассоциируется с киборгами из американских блокбастеров. На самом деле это наука, находящаяся на стыке нескольких дисциплин: биологии, биофизики, генной инженерии, компьютерных технологий.

И все же без фантастики не обошлось: именно биоинженеры, умело сочетая медицину и инженерию, могут создать искусственный орган, изобрести прибор или компьютерную программу, которые помогут человеку в борьбе с тяжелым недугом или просто облегчат жизнь.

Профессия эта не массовая, скорее, штучная, и получить ее можно не везде. Но совсем скоро специалистов, которые будут разбираться и в медицине, и в технических науках начнут готовить в Уфе. Два ведущих вуза республики - Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) и Башкирский государственный медуниверситет (БГМУ) - открывают кафедру биомедицинской инженерии.

- Сегодня большинство медицинских новаций генерирует команда математиков, химиков, физиков и инженеров. Но в будущем наиболее востребованными станут медработники, обладающие знаниями в области математики и информатики. Поэтому, по сути, мы создаем некий концепт, кафедру будущего, - отметила декан факультета авионики, энергетики и инфокоммуникаций УГАТУ Юлия Уразбахтина.

На кафедре биомедицинской инженерии будут обучать и студентов УГАТУ, и ребят, уже имеющих базовое медицинское образование. К примеру, здесь планируется готовить бакалавров и магистров по специальности "Биотехнические системы и технологии". Выпускники этого направления станут высококвалифицированными специалистами, которые смогут разрабатывать, производить и эксплуатировать биотехнические системы и различные виды электронной медицинской техники, а также будут разбираться в области маркетинга и проектного менеджмента на предприятиях медико-технического профиля.

Также среди новых перспективных специальностей "разработчик медицинских платформ и сервисов" и "архитектор медицинских приборов и систем". Специалисты по второму направлению смогут не только обслуживать сложную биомедицинскую технику, но и создавать ее.

В тему

С апреля 2020 года специалисты УГАТУ и БГМУ начали работать над прогнозированием распространения коронавируса в России и нескольких регионах. В соответствии с их моделью пик заболеваемости по России прошел 8-9 мая, когда ежесуточный прирост подтвержденных случаев составлял более 10,5 тысячи. В соответствии с уфимской моделью, в небольших регионах развитие коронавируса взяли под контроль к 15 мая, а в крупных ситуация хоть и остается напряженной, но скорость роста выздоровления выше, чем скорость заражения.

Справка "РГ"

УГАТУ И БГМУ не только совместно открывают новые специальности, но и сотрудничают в области разработки материалов для протезов различного назначения, атласа томографических изображений, виртуального тренажера для отработки навыков хирургических вмешательств, прогнозных моделей для оценки состояния постинсультных пациентов в процессе реабилитации.