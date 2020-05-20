Новости

Подать кинопроект на получение поддержки от Минкультуры можно дистанционно 12:26
Суд Сингапура впервые приговорил к казни через интернет 12:21
Жительница Северодвинска наняла киллера для убийства мужа 12:21
В Калининграде выставят на торги немецкий форт XIX века 12:18
В Екатеринбурге выявили COVID-19 у водителей еще одного автопарка 12:17
Из столицы Киргизии 22 мая вылетит рейс в Екатеринбург и Новосибирск 12:10
В Кабардино-Балкарии скончался восьмой пациент с коронавирусом 12:10
В Сети опубликовали новые фото салона наследника Hover 12:05
Голикова: 17 регионов готовы смягчать режим ограничений по COVID-19 12:02
Власти Татарстана попросят правительство РФ субсидировать турпоездки 12:02
Голикова: В России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса 11:58
СК начал проверку условий жизни ветерана после публикации в "РГ-Неделя" 11:57
Российские ученые создали материал с рекордной температурой плавления 11:57
В Ирландии женщины чаще, чем мужчины заедают стресс на карантине 11:56
Число больных коронавирусом в мире достигло пяти миллионов человек 11:55
Мобильные группы ФТС будут проверять маркировку обуви на границах 11:54
В Краснодаре осудили продавца поддельных спецпропусков 11:50
ВОЗ: Ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации 11:46
В Киргизии ужесточат контроль над расходами и доходами чиновников 11:45
В Югре скончался двенадцатый пациент с коронавирусом 11:42
Малышева рассказала, почему COVID-19 особо опасен для людей с ожирением 11:38
ЮНЕСКО: Каждый восьмой музей в мире может не открыться после пандемии 11:33
В Осетии за сутки умерли четыре человека с коронавирусом 11:32
Под Томском проверят правомерность задержания покупателя без маски 11:30
Kia начала выпуск кроссовера XCeed в России 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
20.05.2020 12:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Инженеры человеческих тел

В Башкирии будут обучать престижной специальности
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 107(8161)

Слово "биоинженерия" звучит футуристически и ассоциируется с киборгами из американских блокбастеров. На самом деле это наука, находящаяся на стыке нескольких дисциплин: биологии, биофизики, генной инженерии, компьютерных технологий.

Фото: Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Биоинженеры протестировали "умный" пластырь для лечения диабета

И все же без фантастики не обошлось: именно биоинженеры, умело сочетая медицину и инженерию, могут создать искусственный орган, изобрести прибор или компьютерную программу, которые помогут человеку в борьбе с тяжелым недугом или просто облегчат жизнь.

Профессия эта не массовая, скорее, штучная, и получить ее можно не везде. Но совсем скоро специалистов, которые будут разбираться и в медицине, и в технических науках начнут готовить в Уфе. Два ведущих вуза республики - Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) и Башкирский государственный медуниверситет (БГМУ) - открывают кафедру биомедицинской инженерии.

- Сегодня большинство медицинских новаций генерирует команда математиков, химиков, физиков и инженеров. Но в будущем наиболее востребованными станут медработники, обладающие знаниями в области математики и информатики. Поэтому, по сути, мы создаем некий концепт, кафедру будущего, - отметила декан факультета авионики, энергетики и инфокоммуникаций УГАТУ Юлия Уразбахтина.

На кафедре биомедицинской инженерии будут обучать и студентов УГАТУ, и ребят, уже имеющих базовое медицинское образование. К примеру, здесь планируется готовить бакалавров и магистров по специальности "Биотехнические системы и технологии". Выпускники этого направления станут высококвалифицированными специалистами, которые смогут разрабатывать, производить и эксплуатировать биотехнические системы и различные виды электронной медицинской техники, а также будут разбираться в области маркетинга и проектного менеджмента на предприятиях медико-технического профиля.

Также среди новых перспективных специальностей "разработчик медицинских платформ и сервисов" и "архитектор медицинских приборов и систем". Специалисты по второму направлению смогут не только обслуживать сложную биомедицинскую технику, но и создавать ее.

В тему

С апреля 2020 года специалисты УГАТУ и БГМУ начали работать над прогнозированием распространения коронавируса в России и нескольких регионах. В соответствии с их моделью пик заболеваемости по России прошел 8-9 мая, когда ежесуточный прирост подтвержденных случаев составлял более 10,5 тысячи. В соответствии с уфимской моделью, в небольших регионах развитие коронавируса взяли под контроль к 15 мая, а в крупных ситуация хоть и остается напряженной, но скорость роста выздоровления выше, чем скорость заражения.

Справка "РГ"

УГАТУ И БГМУ не только совместно открывают новые специальности, но и сотрудничают в области разработки материалов для протезов различного назначения, атласа томографических изображений, виртуального тренажера для отработки навыков хирургических вмешательств, прогнозных моделей для оценки состояния постинсультных пациентов в процессе реабилитации.

Общество Образование Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
ВОЗ: Ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации
Минобороны Чехии заявило о невозможности передать РФ памятник Коневу
Bloomberg исправило статью о COVID-19 в РФ после критики посольства
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ