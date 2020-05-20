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20.05.2020 09:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Карантин для малыша

В Башкирии две женщины с коронавирусом родили здоровых детей
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 107(8161)
В начале мая СМИ сообщили, что в республиканском клиническом перинатальном центре находится младенец с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. И якобы из-за этого диагноза от ребенка отказалась мать. В действительности же, по данным минздрава Башкирии, на 18 мая в республике нет ни одного новорожденного с подтвержденным COVID-19. Но вот случаи заражения беременных есть. Корреспондент "РГ" выяснил, насколько опасен коронавирус для будущих мам и новорожденных и как проявляется опасная инфекция.
Лучшая защита для малыша - соблюдение профилактических мероприятий матерью в период беременности. Фото: Сергей Куксин/РГ
Лучшая защита для малыша - соблюдение профилактических мероприятий матерью в период беременности. Фото: Сергей Куксин/РГ

Малыш в зоне опасности

Слухи о зараженном младенце из республиканского перинатального центра развеял главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии минздрава РБ Назир Мингазов.

В Уфе семья с шестью детьми сидит в самоизоляции в одной комнате

- Случаев отказа от ребенка из-за его возможного инфицирования коронавирусом в нашей республике не было. В перинатальном центре действительно лежал ребенок с подозрением на COVID-19, но мать написала отказ от него в первый же день после родов, когда еще не было результатов анализов. Ребенок перенес внутриутробную пневмонию, которая, как свидетельствует практика, дает ложноположительный результат на коронавирус. Новорожденного перевезли в Демский роддом для обследования. Сейчас он здоров. Скоро его отправят в дом ребенка, - подчеркнул Назир Мингазов.

По его словам, в Башкирии диагноз "коронавирусная инфекция" за последние полтора месяца поставили более чем 15 беременным, из них девять лечили в больнице, а остальных амбулаторно. Многие заразились на раннем сроке. К счастью, у большинства болезнь протекает в легкой форме. Искусственная вентиляция легких пока никому не понадобилась. После лечения и двухнедельного карантина, а также при двух отрицательных анализах будущих мам переводят в разряд "здоровых" и продолжают за ними наблюдать.

После лечения и двухнедельного карантина, а также при двух отрицательных анализах будущих мам переводят в разряд "здоровых"

Коронавирусный диагноз подтвердился и у двух женщин буквально накануне родов. Но, как и ожидали врачи, малыши появились на свет здоровыми. Правда, сразу после рождения их разлучили с мамами, чтобы не допустить инфицирования. Все в рамках рекомендаций минздрава России.

Особый подход

- У беременных заболевание протекает несколько иначе, чем у других пациентов: появляется одышка, повышается температура. Впрочем, у многих симптомов нет, и выявить заболевание удается только после тестирования. Резкое ухудшение состояния здоровья наблюдается редко, - рассказал главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии минздрава РБ. - Но важно вовремя поставить диагноз. Анализы на коронавирус для беременных в обязательном порядке сегодня не делают, поэтому при плановой госпитализации мы рекомендуем пациенткам провериться самим.

Чем же опасна эта инфекция для беременных? Врачи говорят: своей непредсказуемостью. Никто не знает, как поведет себя организм будущей мамы и как скажется болезнь на развитии плода, течении беременности, не вызовет ли преждевременных родов. Поэтому к таким пациенткам - особый подход.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Специально для женщин с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом в Уфе перепрофилировали Демский родильный дом. Здесь есть все необходимое как для реанимации и выхаживания новорожденных, так и для помощи женщинам в случае осложнений. От обычного этот роддом отличается тем, что будущие мамы лежат в отдельных палатах, а медики ходят в специальных защитных костюмах.

Кроме того, беременных с подозрением на коронавирус могут принять в роддоме республиканской клинической больницы имени Куватова, а также в Стерлитамакской больнице N2. Имеется все необходимое и в межмуниципальных перинатальных центрах республики.

Лучшая защита - профилактика

- В мире существует масса инфекционных заболеваний, которые в той или иной степени влияют на нашу жизнь. Мир уже сталкивался с вирусами Эбола и Зика, Коксаки, корью, полиомиелитом, паротитом, краснухой. И это далеко не полный перечень опасных заболеваний. Многих из них можно избежать. Достаточно сделать прививку или соблюдать элементарные меры предосторожности: носить маску и перчатки, избегать людных мест, - отметил Назир Мингазов.

Также медики советуют будущим мамам чаще проветривать квартиру, делать влажную уборку и обязательно наблюдаться у гинеколога, своевременно сдавать анализы, ведь женские консультации работают. Правда, партнерские роды пока под запретом, а на выписку может прийти только один человек.

Выздоровел - помоги другому

На республиканской станции переливания крови начали заготавливать плазму от доноров, переболевших коронавирусом. Как уточнили в минздраве республики, первое же переливание антиковидной плазмы показало положительный результат при лечении тяжелого пациента. После этой процедуры состояние больного улучшилось, его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

То есть теперь человек, переболевший коронавирусом, может спасти жизни других людей, сдав кровь. Правда, через месяц после выздоровления, когда в крови максимальная концентрация антител.

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Сдать антиковидную плазму можно по адресу: ул. Шафиева, д. 2. Также скоро откроется пункт по адресу: ул. Батырская, д. 41/1.

При этом донорам полагается денежное вознаграждение. Его размер зависит от объема полученной антиковидной плазмы. За 300 миллилитров плазмы донору выплатят 2 500 рублей. За 450 миллилитров - 3 750 рублей; а за 600 миллилитров - 5 000 рублей.

Также им оплатят питание в размере 489 рублей, разрешат в этот день не ходить на работу, дадут и дополнительный выходной.

Полезная книжка

Меры предосторожности в период пандемии:

- Мойте руки с мылом.

- Соблюдайте социальную дистанцию (1,5-2 метра друг от друга), избегайте людных мест.

- Старайтесь перейти на удаленный режим работы.

- Носите в общественных местах перчатки и маску. Не забывайте менять ее каждые 2-3 часа и лишний раз не прикасайтесь к ней руками.

- Избегайте контактов с людьми с признаками ОРВИ.

- Старайтесь не пользоваться общественным транспортом.

Справка "РГ"

По данным на 18 мая в Башкирии коронавирус подтвержден у шести беременных, две из них находятся на самоизоляции: у них заболевание протекает практически бессимптомно, остальные лежат в больнице. Еще 9 будущих мам находятся у себя дома, так как контактировали с зараженными. Состояние всех пациенток на особом контроле у регионального минздрава.

Телефоны "горячей линии"

минздрава РБ по вопросам коронавирусной инфекции:

8 (347) 286-58-27,

8 (347) 279-91-20 (многоканальный круглосуточный).

Телефон "горячей линии" единого консультационного центра Роспотребнадзора по вопросам профилактики коронавирусной инфекции:

8-800-555-49-43.

Цифра

40 тысяч детей в среднем ежегодно рождается в республике.

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