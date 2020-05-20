В Кирове умер шестой пациент с коронавирусом

В Кировской области число жертв COVID-19 выросло до шести. Об этом сообщил региональный минздрав.

Утром в госпитале скончался 65-летний житель Кирова. Течение заболевания проходило в тяжелой форме в связи с тем, что он страдал хронической обструктивной болезнью легких. Мужчина находился в отделении реанимации и интенсивной терапии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось.

Сейчас в инфекционных госпиталях области находятся 355 пациентов, из них семь человек в отделении реанимации и интенсивной терапии, а четверо подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Общее число заболевших - 1096 человек, 687 пациентов выздоровели.