В Оренбуржье обсудили риски бизнеса при выходе из самоизоляции

Прямой диалог власти и бизнеса состоялся в рамках онлайн-конеренции, организованной Корпорацией развития Оренбургской области. Участники обсудили постепенный выход из режима самоизоляции и минимизацию рисков для бизнеса.

Как жить в эпоху перемен, без потерь выйти из режима самоизоляции и, главное, как дальше развивать региональную экономику? Об этом речь шла на онлайн-конференции министра экономразвития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Дениса Гончарова с предпринимателями Оренбуржья.

За два с половиной часа работы в прямом эфире участие в обсуждении приняли 25 представителей малого и крупного бизнеса, а также приглашенные федеральные эксперты.

- С самого начала самоизоляции мы понимали, что под ударом окажется бизнес, и последствия будут достаточно серьезными. Мы не сидели сложа руки, оперативно предлагали, генерировали и внедряли меры поддержки. Сегодня на региональном уровне действуют 33 меры поддержки бизнеса, помимо федеральной помощи, - сообщил Денис Гончаров.

Он выразил мнение, что при принятии государственных решений необходимо отталкиваться не от поддержки хозяйствующих субъектов, а от создания спроса и продвижения востребованного на рынке продукта. Кризис закончится, но существующие в экономике проблемы останутся. И одна из них - крайне низкая производительность труда. Очень часто собственник вкладывается в новое оборудование, привлекает заимствования, а все упирается в неорганизованность процессов на производстве. Если решить эту проблему, после снятия ограничительных мер многие действующие предприятия могли бы почувствовать себя более конкурентоспособными.

- Мы слышим от бизнеса сегодня: "Помогите нам выжить", но никто не говорит, что потребители остались без чего-то важного, нужного. Значит, бизнес не был по-настоящему востребованным, - согласился генеральный директор АО "Оренбургские минералы" Андрей Гольм. - Мы должны разворачивать наш бизнес к потребителю. Мы должны взглянуть на ситуацию со стороны наших пользователей, что им сейчас на самом деле нужно, за что они завтра будут платить деньги. Быть ближе к потребителю, несмотря на кризис, это то, над чем мы сейчас работаем. Главное понять, какие потребности есть сегодня у потребителя и что мы можем ему предложить, исходя из наших возможностей.

Выживает не тот бизнес, который был крепким долгие годы, а тот, который может в кратчайшие сроки подстроиться под текущие изменения.

- Бизнес будет перестраиваться так, чтобы регионы стали более самодостаточными. В идеале сформировать производственные цепочки внутри региональные или с ближайшими соседями. Изменятся и потребительские привычки. Сегодня уже никто не представляет себя без онлайн-услуг, все больше компаний переводят свой бизнес в онлайн, - отметил генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов.

Кризис ускорил некоторые процессы, которые только начали зарождаться. За считанные дни пришлось внедрить новые подходы, на которые раньше требовались годы. В связи с этим остро востребованными оказались новые компетенции, современные технологии и цифровая трансформация.

Корпорация развития Оренбургской области продолжит руководствоваться принципом создания инвестиционной привлекательности региона, в том числе за счет создания наиболее выгодных мер поддержки и сопровождения инвестпроектов в сложный период.

Один из крупных инвесторов - филиал компании John Deere в Оренбурге, занимающийся производством тракторов и сельхозтехники, сообщил о пересмотре инвестпрограмм на текущий и следующий год.

- К счастью эти правки не затронули большой проект по переводу сборки тракторов и другой сельхозтехники в Оренбург из Домодедово. Мы его успешно продолжаем в рамках утвержденного ранее графика, - пояснил директор филиала John Deere в Оренбурге Дмитрий Новгородов. - Мне кажется, в ближайшем будущем изменится само понятие инвестиционной привлекательности как для бизнеса, так и для региона. В этой связи может рассматриваться уровень санитарной защищенности и медицинского обслуживания населения.

Эксперты сошлись во мнении, что сейчас наибольшим спросом пользуется продукция, произведенная в России. Это самое подходящее время для развития реального сектора экономики, отечественного производства и импортозамещения.

Компетентно

Андрей Шаронов, президент Московской школы управления "Сколково":

- Это нетипичный экономический кризис. Правительство стран платит за то, чтобы экономика остановилась. Но есть и хороший момент, в принципе, сама экономика здорова. Важно не дать ей остановиться. Опасности, которые я вижу, помимо очевидных, во-первых, это неясные границы продолжительности этого кризиса. Никто не понимает, насколько нужно задержать дыхание. И у всех очень разный запас прочности, он тает на глазах. Вторая очевидная опасность, которую все уже почувствовали, - это долговая нагрузка. По мере протяженности самоизоляции она нарастает. Нарушение цепочки поставок - еще один риск. При восстановлении бизнеса может оказаться, что кто-то из партнеров уже выпал как часть технологического процесса. С этими вызовами в ближайшее время нам предстоит бороться.