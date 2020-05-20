В России создадут регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами за счет федерального или регионального бюджетов. Соответствующий законопроект российские парламентарии приняли в первом чтении. Сопредседатель Башкортостанского отделения "Деловой России", депутат Госдумы России Рафаэль Марданшин в беседе с корреспондентом "РГ" рассказал, чем вызвана необходимость такого шага.

Рафаэль Мирхатимович, что даст ведение регистра пациентов, которые могут получать лекарства за счет бюджетных средств? Ведь все данные и так есть в министерствах здравоохранения каждого субъекта федерации.

Рафаэль Марданшин: Создание реестра позволит точнее узнать потребности в лекарственных средствах, медицинских изделиях и поможет своевременно получить их участникам государственных программ. Иными словами, если создать единый федеральный список льготников, можно быть уверенным: каждый из них получит то, что гарантировано ему законом, не взирая на проблемы и нюансы региональных министерств зравоохранения.

Также в законопроекте закреплено положение о лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан в объеме, не менее чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых лекарств.

Считаю, что это своевременное решение в сложившихся условиях.

Пандемия и самоизоляция привели к замедлению экономической активности. Главная трудность сейчас - падение доходов, а порой потеря источника заработка. Какие меры предпринимаются законодателями для смягчения этого удара для граждан и предпринимателей?

Рафаэль Марданшин: Про закон о кредитных каникулах все, конечно, знают и, возможно, многие уже воспользовались возможностью, которую он дает. Но выгода от кредитных каникул должна облагаться налогом на доходы физических лиц - НДФЛ. Получается, одной рукой мы даем, другой забираем. В сложных финансовых условиях, в которых оказался человек, это дополнительный стресс. Поэтому правительство РФ выступило с инициативой освободить от НДФЛ выгоду от кредитных каникул, а депутаты Госдумы ее поддержали, приняв соответствующий закон. Материальная выгода, полученная в период кредитных каникул, не будет облагаться НДФЛ.

Приходится подключаться и к решению других вопросов, с которыми люди сами не справляются

Новая норма должна применяться в отношении доходов физлиц, полученных ими, начиная с налогового периода 2020 года. Так мы поддержим граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, потерявших источник дохода.

Также Госдума рассмотрит законопроект, разрешающий арендаторам государственного и муниципального имущества продлевать договор аренды на тех же условиях.

То есть арендодатель обязан заключать договор аренды с арендаторам на прежних условиях, если последний добросовестно исполнял все пункты соглашения. Также арендодатель не должен взимать неустойку или применять какие-то штрафные санкции за досрочное расторжение договора с арендатором, если тот не способен платить за помещение.

В ситуации самоизоляции, перерыва в работе, падения доходов и прочих негативных последствий эпидемии нового коронавируса многие ждут помощи в решении и других вопросов. С какими проблемами к вам как к депутату обращаются люди?

Рафаэль Марданшин: В основном с социальными. Вот, например, несколько обращений, которые я рассмотрел на последнем приеме в конце апреля. Студентка медицинского колледжа из города Октябрьского рассказала, что она сирота. До марта этого года, пока не исполнилось 18 лет, она получала денежную помощь от городской администрации. После того как выплаты прекратились, девушка оказалась в сложном финансовом положении и просила помочь ей материально. Пенсионеры из городов Октябрьского и Туймазов пожаловались на то, что пенсии хватает только на оплату коммунальных расходов и лекарств. Они интересовались, где можно получить дополнительную материальную помощь. Мать-одиночка из Иглино, воспитывающая четверых детей, попросила подсказать, куда ей обратиться, чтобы получить компьютер для дистанционного обучения детей.

Каждое обращение требует индивидуального подхода. Кому-то достаточно получить консультацию, чтобы дальше действовать самостоятельно, а кому-то надо помочь лично.

Ключевой вопрос

Поэтому, в связи с эпидемией короновируса, вы покупаете продукты питания для малообеспеченных, одиноких и маломобильных жителей республики, пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечиваете планшетами школьников из многодетных и малообеспеченных семей и перечисляете деньги в Башкортостанский фонд регионального развития для оказания помощи гражданам?

Рафаэль Марданшин: Уверен, что в эти непростые дни любая помощь остро востребована. И не только материальная. Людям важно получать достоверную информацию, особенно тем, кто оторван от родных или одинок. Поэтому для пациентов больниц и социальных учреждений, расположенных в Октябрьском, Нефтекамске и Туймазах, мы оформили подписку на ежедневную "Российскую газету" на второе полугодие 2020 года.

Кроме проблем, которые можно решить быстро, есть и те, которые требуют большего времени и объединения усилий представителей разных ведомств. Так, жители поселка Агиртамак Туймазинского района попросили помочь в возобновлении строительства моста через реку Усень, соединяющий их поселок с городом Туймазы. Срок сдачи моста неоднократно переносили, и сегодня строительство заморожено.

Мы запросили информацию в администрации Туймазинского района и получили ответ. Оказалось, что строительство приостановлено из-за ошибок, допущенных при проектировании. Ошибки исправлены, получено положительное заключение государственной экспертизы. После того как гостранс республики выделит средства на строительство моста, будет объявлен конкурс на выбор подрядчика и работы продолжатся.

Приходится подключаться и к решению других вопросов, с которыми люди сами не справляются. Так, жители общежития, расположенного в Нефтекамске и признанного непригодным для проживания, просят переселить их в благоустроенное жилье. Жители села Ташкиново жаловались на отсутствие дорог и тротуаров, а также просили посодействовать в строительстве клуба. Уфимцы обратились за помощью в установке во дворе многоквартирного жилого дома спортивной площадки с тренажерами.

С каждым из обратившихся я поговорил, дал юридическую консультацию. По некоторым обращениям подготовлю и направлю депутатские запросы в органы государственной власти и правоохранительные органы.