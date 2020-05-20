С 26 по 29 мая в Самаре пройдет онлайн бизнес-форум "Неделя предпринимательства", организатором которого выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Для участия в бизнес-форуме необходимо пройти регистрацию на сайте mybiz63.ru. Участников форума ожидает серия онлайн-встреч со спикерами и бизнес-экспертами регионального и федерального уровня, открытое общение с экспертом в режиме реального времени, нетворкинг, конкурсы в социальных сетях и множество других полезных активностей.

В программе запланировано четыре тематических трека. "Новые реалии" - это онлайн-встречи с предпринимателями, которые поделятся своим взглядом на ведение бизнеса в современных экономических условиях. "Медиа-концентрат" - мастер-классы федеральных и региональных экспертов на тему создания и развития "продающих" социальных сетей и современных онлайн-продуктов. "Команда профессионала" - это трек вебинаров по созданию, обучению, мотивации и координации онлайн-команды. Бизнес-тренеры поделятся своим опытом, который поможет предпринимателям избежать ошибок в собственном проекте. "Лайфстайл" - серия встреч на тему психологии, здорового образа жизни, хобби, питания и стрессоустойчивости.

- Форум организован таким образом, чтобы показать самое интересное: рассказать о мерах поддержки, историях успеха, о самых перспективных направлениях развития бизнеса сегодня, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - При этом нам важно получать обратную связь от бизнес-сообщества, чтобы и у нас была возможность выстраивать свою работу, прежде всего, исходя из запросов бизнеса - для нас это абсолютный приоритет.

Кстати

На едином сайте господдержки бизнеса в Самарской области mybiz63.ru создан раздел "Антикризисные меры", где предприниматели могут оперативно получать всю актуальную информацию о мерах поддержки. В разделе размещены официальные документы, принимаемые на федеральном и региональном уровнях, а также разъяснения о порядке получения мер поддержки.

В регионе действует телефон "горячей линии" для бизнеса: 8 (800) 300-63-63 (с 9:00 до 18:00 без выходных). Кроме того, с вопросами и предложениями можно обращаться на электронную почту info@mybiz63.ru.