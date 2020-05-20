В Энгельсе местные чиновники лишили заслуженной награды - медали к 75-летию Победы и денежной выплаты - участника Великой Отечественной войны Станислава Арапова.

Сын полка

У жены ветерана Зои Федоровны дрожит голос от обиды, когда она рассказывает о своем общении с чиновницей из Пенсионного фонда.

- Мне сказали, вот если бы у вашего мужа год рождения был 1928, а не 1934, тогда бы вопросов не возникало. Я спросила: "А про сыновей полка вы не слышали?" - делится пенсионерка.

Накануне войны семилетний Слава жил с отцом, матерью и двумя старшими братьями в Приморье в небольшом городке Иман (сейчас Дальнереченск) у советско-китайской границы. Незадолго до начала войны отца - капитана артиллерийско-технической службы, командировали в другую часть. Вновь встретиться с младшим сыном ему довелось только четыре года спустя. А в семью между тем пришла беда. Пропала мать. Дети остались одни. Беспризорничали, голодали, к счастью, мальчишкам помогли однополчане отца. Старших определили в фабрично-заводское училище (ФЗУ), а младший учился в начальной школе, а кормили его и жил он на территории части. В августе 1945 года 33-й стрелковый полк 66-й стрелковой дивизии ночью подняли по тревоге, началась война с Японией. Вместе с военной частью на фронт отправился и Слава.

11-летнего мальчишку определили в возчики. На подводе он должен был подвозить на боевые позиции на гаубичную батарею снаряды.

- Лошадей звали Лоскуток и Гайдук, они были обученные, умные, когда начинался обстрел, по команде ложились, - вспоминает Станислав Николаевич.

Как рассказывает сын полка, все китайские деревни, через которые проходили советские войска, были сожжены, колодцы завалены изуродованными трупами китайцев, в основном женщин, убитых отступавшими японцами.

На фронте мальчик встретился со своим отцом, которого с началом боевых действий с японцами вернули на прежнее место службы.

В одном из боев Славу ранили. Во время обстрела он прятался в окопе. Своим телом мальчика прикрыл молодой лейтенант-военврач, он сам был ранен, а один из осколков попал в "сына полка". К счастью, удар ослабила каска. Врачи в госпитале сказали, что мальчику повезло, если бы осколок прошел на несколько сантиметров в сторону, он мог погибнуть. На всю жизнь у Станислава Николаевича осталась отметина на голове рядом с виском.

Медаль для пятиклассника

После войны отец отвез Славу жить к тетке в академгородок в Новосибирск. Мальчик снова пошел учиться в школу, в классе он был самым рослым, а все ученики - младше его. В январе 1947 года всех школьников выстроили во дворе на линейку, и райвоенком торжественно вручил ученику пятого класса медаль "За победу над Японией" и удостоверение к ней.

В удостоверении к награде сказано: "За участие в боевых действиях против японских империалистов красноармеец Арапов Станислав Николаевич указом президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года награждается медалью...".

- Конечно, я гордился, носил медаль. Жили бедно, надевать было нечего, у меня была трофейная японская куртка с отстегивающимися рукавами, вот на нее и прикрепил награду, - вспоминает сын полка.

Свою жизнь, как и отец, Станислав Арапов связал с вооруженными силами. После срочной службы остался в армии прапорщиком, специалистом по вооружению. Служил в военных частях на Украине, в Средней Азии. Демобилизовался в связи с выслугой лет только в 80-е годы. В начале 2000-х годов ветеран вместе с женой переехали в Россию, в Энгельс. На местных предприятиях Станислав Николаевич, который, по словам родных, на все руки мастер, проработал, пока ему не исполнилось 75 лет.

Пропали основания

Удостоверение участника войны Станислав Арапов получил еще в Киргизии, после переезда в Россию ему подтвердили этот статус. Каждый год ветерана поздравляли с Днем Победы, вручали юбилейные медали. Однако в прошлом году Станислав Николаевич не получил положенной ему как участнику войны единовременной выплаты в 10 тысяч рублей. А в этом году к Дню Победы пришло поздравление только от президента РФ Владимира Путина, юбилейную медаль участнику войны также не вручили.

- В Энгельсской районной администрации мне сказали, что в списках ветеранов есть его фамилия, но сделана пометка, мол "нет оснований", - говорит Зоя Федоровна.

За помощью в восстановлении справедливости ветеран и его жена обратились в областной совет ветеранов.

- Как выяснилось, сотрудники межрайонного управления ПФР направляли запрос в Новосибирский облвоенкомат, пытались подтвердить обстоятельства награждения Станислава Николаевича медалью. Разумеется, сотрудники социальных служб должны проверить документы, если у них возникли какие-то сомнения, но ведь уже год прошел, пора бы разобраться, - возмущается член областного совета ветеранов Алексей Солдаткин.

В Энгельсской районной администрации нам рассказали, что списки ветеранов для награждения медалями готовили в комитете социальной защиты населения областного министерства социального развития.

- Как только мы получим необходимые документы, вручим ветерану награду в торжественной обстановке, принесем извинения, - говорит начальник отдела информации районной администрации Вячеслав Пашковский.

В отделении Пенсионного фонда по Саратовской области нам сообщили, что сотрудники межрайонного отдела по Энгельсу для того, чтобы перевести ветерану выплату, ждут ответ на свой запрос из областного военкомата.

- Обязательно разберемся в этой ситуации и ответим вам, - пообещали в пресс-службе ведомства.

В свою очередь в областном военкомате корреспонденту "РГ" сообщили, что ответ в управление Пенсионного фонда отправили еще 20 апреля.

Как рассказал сотрудник Саратовского областного военкомата Олег Олейник, Станислав Арапов - единственный ныне живущий на территории региона "сын полка". В военкомате Новосибирска, куда сотрудники ПФР обращались за информацией по поводу "красноармейца Станислава Арапова", им сообщили, что данные на такого человека не сохранились. Как объясняют в Саратовском областном военкомате, ничего удивительного в этом нет, ведь когда нашему земляку вручали медаль, он был не военнослужащим, а школьником. В Центральном архиве Министерства обороны также сохранились данные далеко не на всех "сыновей полка", во многих случаях командование частей не оформляло на этих детей документы.

- Определяющее значение для признания гражданина участником войны по действующему законодательству в данном случае имеет награждение его медалью "За победу над Японией", удостоверение к этой медали. На основании этого факта Энгельсским райвоенкоматом в 2008 году было выдано Станиславу Николаевичу удостоверение участника войны. Надеюсь, что вся эта ситуация разрешится и в ближайшее время ветеран получит и награду, и единовременную денежную выплату. Тем участникам войны, которые получают выплаты не через ПФР, а через военкомат, мы еще в середине апреля все деньги перечислили, - объясняет Олег Олейник.

Страницы истории

В истории боевого пути 66-й стрелковой дивизии сообщается, что 33-й стрелковый полк, где был воспитанником Станислав Арапов, в числе первых подразделений ночью 9 августа переправился через пограничную реку Сунгари. За несколько дней советские войска прорвали два японских укрепрайона и заняли города Мишань, Дунань и Боли. Уже 16 августа 1945 года передовой отряд дивизии принял капитуляцию одной из частей армии неприятеля.

За успешные боевые действия в разгроме японской Квантунской армии 66-я стрелковая дивизия, действовавшая в составе войск Первого Дальневосточного фронта, была награждена орденом Кутузова.

Цифра

3,5 тысячи детей до 16 лет, по данным Центрального архива Минобороны, воспитывались в воинских частях во время ВОВ.

Резонанс

Когда верстался номер, из отделения ПФР по Саратовской области сообщили, что решение о единовременной выплате ветерану принято. Супруга участника войны по телефону рассказала, что к ним приезжали сотрудники районной администрации, принесли свои извинения, вручили медаль к 75-летнему юбилею Победы и большой букет цветов. "Спасибо большое за поддержку, хочется, чтобы статью в "Российской газете" прочли наши чиновники", - говорит Зоя Федоровна.