В Саратовской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом

В Саратовской области 20 мая стало известно о еще трех летальных случаях среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе умерло от пандемии 15 человек, сообщили "РГ" в региональном минздраве.

За последние сутки, по данным оперштаба Саратовской области, в регионе зарегистрировано 92 новых случая заражения. Таким образом всего с начала эпидемии лабораторно подтверждены 2072 случая коронавирусной инфекции на территории субъекта.

Выздоровели 580 человек, в том числе за минувшие сутки - 62 пациента.

Напомним, что к 19 мая сообщалось о 12 умерших, в том числе о шестимесячном младенце.