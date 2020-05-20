В Татарстане экс-директор интерната похитила деньги на подарки

Уголовное дело возбуждено в отношении 66-летней бывшей руководительницы ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья" по статье "мошенничество".

По версии следствия, в 2015 году подозреваемая похитила денежные средства школы интерната под предлогом приобретения у индивидуального предпринимателя подарочных парфюмерных наборов на сумму 28 тысяч рублей. После обналичивания денег, предприниматель передал их женщине, которая распорядилась ими по своему усмотрению. Следствие в отношении бывшего экс-директора продолжается.