Видео: На берегу Вятки обнаружили свалку с медицинскими анализами

Прокуратура Кировской области начала проверку сообщений об обнаружении на берегу Вятки свалки медицинских отходов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Накануне один из жителей Кирова в паблике "Злой кировчанин" "ВКонтакте" опубликовал фотографии обнаруженных на прибрежной территории медицинских отходов, пробирок с биоматериалами и использованными средствами защиты. При этом некоторые пробирки были расколоты, а их содержимое попало в воду.

- Все содержимое плавает в речной воде. В этом же месте, буквально через 30-40 метров, отдыхают люди, рыбачат - написал мужчина.

Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.