Власти Татарстана попросят правительство РФ субсидировать турпоездки

Правительство республики просит поддержать федеральные структуры отрасль туризма. Речь идет о субсидиях на организованные туристические поездки. Кроме того, власти республики выйдут с инициативой к федеральному правительству снизить и федеральные налоги в отрасли туризма. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в госкомитете РТ по туризму.

По словам его руководителя, Сергея Иванова, Татарстан в первую очередь интересуют максимально дешевые межрегиональные переезды, чтобы турист из любого конца страны смог долететь на самолете или доехать на поезде максимально дешево. А если у туротрасли будут снижены налоги, то у них появится больше возможностей для развития и компенсирования убытков. Эти предложения будут направлены для включения в план поэтапного выхода российской туристической отрасли из карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.

Только за апрель туристическая отрасль Татарстана потеряла около 2,4 миллиарда рублей. По словам Сергея Иванова, это худшее время для туристической отрасли, и когда туристический поток восстановится, пока остается только гадать.