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20.05.2020 12:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Татарстана попросят правительство РФ субсидировать турпоездки

Текст: Олег Платонов (Казань)

Правительство республики просит поддержать федеральные структуры отрасль туризма. Речь идет о субсидиях на организованные туристические поездки. Кроме того, власти республики выйдут с инициативой к федеральному правительству снизить и федеральные налоги в отрасли туризма. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в госкомитете РТ по туризму.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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По словам его руководителя, Сергея Иванова, Татарстан в первую очередь интересуют максимально дешевые межрегиональные переезды, чтобы турист из любого конца страны смог долететь на самолете или доехать на поезде максимально дешево. А если у туротрасли будут снижены налоги, то у них появится больше возможностей для развития и компенсирования убытков. Эти предложения будут направлены для включения в план поэтапного выхода российской туристической отрасли из карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.

Только за апрель туристическая отрасль Татарстана потеряла около 2,4 миллиарда рублей. По словам Сергея Иванова, это худшее время для туристической отрасли, и когда туристический поток восстановится, пока остается только гадать.

Власть Работа власти Регионы Экономика Туризм Филиалы РГ Волга-Кама ПФО ПФО Татарстан

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