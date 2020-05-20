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20.05.2020 14:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Власти Удмуртии опубликовали план выхода из режима самоизоляции

Текст: Яна Шамаева

Власти Удмуртии опубликовали план трехэтапного выхода из режима самоизоляции. Сейчас республика находится на первом из них.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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На втором коэффициент распространения инфекции должен быть не больше 0,8. Свободный коечный фонд - не менее 50 процентов, охват тестированием - 90 на 100 тысяч человек в день.

Разрешат работу магазинов непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров и отдельных образовательных организаций, а также компаний по поставке энергоресурсов, обслуживанию и ремонту газового оборудования, физкультурно-спортивных организаций, которые нужны для тренировок сборных команд Удмуртии и профессиональных клубов. Однако в группе должно быть не больше 30 человек, включая персонал. Также будут разрешены очные консультации в малых группах для выпускников школ, техникумов и университетов.

На третьем этапе коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,5, а охват тестированием составлять 110 на 100 тысяч человек в день. Здесь возобновят работу предприятия сферы услуг без ограничения по количеству одновременно обслуживаемых, кафе с расстановкой столов в 1,5-2 метрах друг от друга, все образовательные учреждения, парки, скверы.

По данным на 20 мая в Удмуртии зарегистрировано 463 случая COVID-19, в том числе пять за последние сутки. 253 пациента выздоровели, 14 умерли.

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