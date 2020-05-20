Власти Удмуртии опубликовали план выхода из режима самоизоляции

Власти Удмуртии опубликовали план трехэтапного выхода из режима самоизоляции. Сейчас республика находится на первом из них.

На втором коэффициент распространения инфекции должен быть не больше 0,8. Свободный коечный фонд - не менее 50 процентов, охват тестированием - 90 на 100 тысяч человек в день.

Разрешат работу магазинов непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров и отдельных образовательных организаций, а также компаний по поставке энергоресурсов, обслуживанию и ремонту газового оборудования, физкультурно-спортивных организаций, которые нужны для тренировок сборных команд Удмуртии и профессиональных клубов. Однако в группе должно быть не больше 30 человек, включая персонал. Также будут разрешены очные консультации в малых группах для выпускников школ, техникумов и университетов.

На третьем этапе коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,5, а охват тестированием составлять 110 на 100 тысяч человек в день. Здесь возобновят работу предприятия сферы услуг без ограничения по количеству одновременно обслуживаемых, кафе с расстановкой столов в 1,5-2 метрах друг от друга, все образовательные учреждения, парки, скверы.

По данным на 20 мая в Удмуртии зарегистрировано 463 случая COVID-19, в том числе пять за последние сутки. 253 пациента выздоровели, 14 умерли.