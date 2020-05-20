Несмотря на эпидемию, жизнь продолжается

Коронавирус внес кардинальные изменения в нашу жизнь, заставил на многие вещи взглянуть по-новому. Но жизнь продолжается, люди встречаются, влюбляются, женятся. Рождаются дети. Сбываются мечты, несмотря ни на что. Мы спросили наших читателей: а чем вам запомнится весна 2020 года?

Татьяна Шестак, начальник управления по образованию, Барановичи:

- Запомнится мероприятиями к 75-летию Великой Победы. У нас в городе за учреждениями образования закреплены 77 ветеранов - всех их поздравили с праздником. Школьники приняли участие в республиканском конкурсе "Юные флористы Победы" и сделали своими руками огромную цветочную гирлянду, которую потом возлагали к Вечному огню. А главное - в Минске 9 мая прошел парад. Я смотрела по телевизору прямую трансляцию от начала и до конца. И меня переполняла гордость за нашу страну.

Мария Антонова, массажист, Хабаровск:

- Эта весна стала для меня одной из самых чудесных в жизни. В начале марта мы с мужем отметили три года со дня свадьбы, а через несколько дней я узнала, что стану мамой! Я долго не могла забеременеть, прошла много врачей, выслушала неутешительные диагнозы… И вот, когда я уже опустила руки, случилось настоящее чудо.

Елена Никитина, замдиректора социально-реабилитационного центра для детей, Кемерово:

- Больше всего мне запомнилось утро 9 мая. Просыпаюсь, выглядываю в окно, а там - парад! По двору под звуки знаменитой песни "День Победы" маршируют музыканты военного оркестра. Парад принимает, стоя на балконе, сосед - ветеран Великой Отечественной войны. На груди у него сверкают ордена, на глазах - слезы. Все, кто был во дворе, тоже плакали.

Мария Жумаева, маркетолог группы ИТ-компаний, Астрахань:

- 17 апреля я вышла замуж! И пускай в этот день поздравления родственников были только по звонкам в мессенджерах, не было кафе, ведущих и гостей, но было чувство трепета, ощущения, что в моей жизни наступил новый этап, что теперь я - новая, я - жена.

Влада Ольховская, писатель, драматург, Минск:

- Очень важным событием стала постановка моей пьесы "Мама, это призрак, и мы поженимся!" Премьера прошла в Борисоглебском драматическом театре им. Н.Г. Чернышевского. К сожалению, спектакль сыграли только два раза, и театр ушел на карантин. Но отзывы были хорошие, чему я очень рада. Ведь это мой дебют на российской сцене. Хоть сама и не присутствовала на премьере, смотрела видео в Instagram театра - полный зрительный зал. Было ощущение, что я причастна к событию, которое сделало счастливыми большое количество людей…

Дмитрий Коржов, писатель, Мурманск:

- Более всего весна 2020 года мне запомнилась наличием свободного времени. Я снова начал писать прозу, для меня нет ничего на свете лучше этого. Много впечатлений мне принесло чтение. Например, я прочитал одно из последних произведений замечательного писателя, классика советской военной прозы Юрия Бондарева "Бермудский треугольник" - о событиях 1993 года. Прочитал роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза".

Евгений Олейник, композитор, лидер группы AURA:

- 15 мая мы с Юлией Быковой в прямом эфире большой студии Дома радио провели живой авторский концерт с участием Анатолия Ярмоленко, Инны Афанасьевой и других известных белорусских артистов. Что очень важно, впервые в истории - с одновременной трансляцией и по радио, и по белорусскому телевидению! Получилось очень круто. И символично. Ведь в этом году мы будем отмечать 95-летие первого белорусского радиосигнала.