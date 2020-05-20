Новосибирский радиоинженер, пилот малой авиации Олег Кобзев пишет в облаках послания для россиян. Чтобы подбодрить их в период самоизоляции.

Олег Кобзев: Я написал первую фразу исключительно для того, чтобы отточить свое мастерство. Фото: Из личного архива

Новая надпись - "Отпуск будет!" - появилась в облаках над Колыванским районом Новосибирска и тут же была зафиксирована веб-сервисом отслеживания самолетов Flightradar24.

- В первую очередь я посвятил эту надпись своему сыну-офицеру, который служит на Камчатке, - рассказал "РГ" Олег Кобзев. - Сегодня он должен был прилететь к нам в отпуск. Но из-за пандемии поездку пришлось отложить. Я решил таким образом поддержать и его, и других людей, которые были вынуждены отказаться от своих планов на отдых. Этот непростой период пройдет.

Ранее Кобзев написал в небе фразу "А где все?" по совету товарища, чтобы подбодрить находящихся на самоизоляции новосибирцев.

- Для меня это была технически непривычная задача. Думал, что полет будет пробным, напишу две-три буквы. Но с первого раза получилось все предложение, - вспоминает Олег.

Экспериментальный полет выполнялся на легкомоторном самолете Harmony LSA. На написание всей фразы у пилота ушло чуть больше часа. Ее площадь составила около 175 квадратных километров, а приблизительная высота букв - около 5 километров.

Новосибирец признается, что писал первую фразу исключительно для того, чтобы отточить свое мастерство управления самолетом. Но после того как веб-сервис отслеживания самолетов опубликовал скриншот карты полетов, Олег проснулся знаменитым.

- Теперь мне пишут и звонят со всей страны, - рассказывает Кобзев. - Просят передать в небе приветы своим близким, любимым, родному краю, медикам...

По словам 53-летнего Кобзева, об авиации он мечтал с самого детства. Хотел учиться на летчика после школы, но не сложилось, отговорили родные. А мечта осталась.

- Подняться в небо за штурвалом самолета я смог уже в зрелом возрасте, - рассказывает Олег. - С тех пор летаю уже более 10 лет и всегда хотел сделать в воздухе что-нибудь необычное. Получается, что теперь у меня сбылась еще одна мечта.