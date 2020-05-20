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20.05.2020 14:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае из окна детсада выпал трехлетний воспитанник

Текст: Наталья Граф

Следственный комитет Республики Алтай начал проверку после падения ребенка из окна детского сада.

На Вятке трехлетний ребенок выпал из окна

Несчастный случай произошел 19 мая около 10 часов утра в Горно-Алтайске. Трехлетний мальчик из-за недосмотра воспитательниц выпал из окна на улицу. Пострадавшего госпитализировали в детскую республиканскую больницу с переломом лобной кости, костей носа и закрытой черепно-мозговой травмой.

- Ребенок находится в сознании, однако его состояние оценивается как стабильно тяжелое, - сообщили в СУ СК РФ по региону.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай Горно-Алтайск

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