На Алтае из окна детсада выпал трехлетний воспитанник

Следственный комитет Республики Алтай начал проверку после падения ребенка из окна детского сада.

Несчастный случай произошел 19 мая около 10 часов утра в Горно-Алтайске. Трехлетний мальчик из-за недосмотра воспитательниц выпал из окна на улицу. Пострадавшего госпитализировали в детскую республиканскую больницу с переломом лобной кости, костей носа и закрытой черепно-мозговой травмой.

- Ребенок находится в сознании, однако его состояние оценивается как стабильно тяжелое, - сообщили в СУ СК РФ по региону.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.