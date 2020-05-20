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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тестирование покажет

Новосибирцы смогут проверить свой иммунитет к COVID-19
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 107(8161)
Тест на антитела к коронавирусу проводится методом иммуноферментного анализа. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Тест на антитела к коронавирусу проводится методом иммуноферментного анализа. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Тест на антитела к коронавирусу проводится методом иммуноферментного анализа. Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Новосибирская область лидирует в Сибири по числу проведенных тестов на коронавирус - 2,4 тысячи анализов на сто тысяч населения. Корреспондент "РГ" выяснила, стоит ли проходить тестирование всем и насколько результаты анализов достоверны.

К сожалению, сибирские регионы пока не вышли на пик заболеваемости. При этом ограничительные меры позволили не допустить вспышек заболеваемости. В Новосибирской области более 1700 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 692 человека, 22 пациента скончались. Пока в среднем в день вирус выявляют примерно у 70-75 человек. Поэтому говорить о спаде заболеваемости не приходится.

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На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые могут использоваться для исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). Тестирования, прежде всего, проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах страны, а также в лабораториях государственных медицинских организаций и частных негосударственных лабораториях.

Если в начале эпидемии тесты в Новосибирской области проводились только в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенном в наукограде Кольцово, то сейчас этим занимаются уже восемь лабораторий. Сделать тест в частном медцентре обойдется примерно в 1500 рублей.

Как сообщил генеральный директор "Инвитро-Сибирь" Александр Хамидулин, лаборатории компании принимают биоматериалы для исследования на коронавирусную инфекцию от государственных медучреждений, работая в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором.

В ближайшее время новосибирцы получат возможность выяснить, есть ли у них антитела против коронавируса.

По словам заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергея Нетесова, такие исследования массово начали проводить в Германии. Там было предложено ввести так называемый "иммунный сертификат" для тех, кто может считать себя защищенным от коронавируса.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Как сообщил Александр Хамидулин, в конце мая компания планирует начать тестирование на антитела к COVID-19. Мощности лабораторий позволяют делать 200 тысяч тестов в месяц по стране и две-четыре тысячи - в Новосибирской области. Ориентировочно анализ будет стоить от 950 рублей до 3,5 тысячи рублей. Речь идет о тестах на антитела, прошедших клинические испытания и получивших регистрационные удостоверения.

- Мы ведем переговоры с несколькими отечественными и зарубежными производителями тест-систем, - отметил Александр Хамидулин.

Однако, как сообщила директор по лабораторным технологиям компании "Гемотест" Тамара Силкина, зарегистрированные тест-системы на антитела к новому коронавирусу на российский рынок пока не поступали, а значит, говорить о массовом тестировании в частных клиниках пока рано.

Компетентно

Сергей Нетесов, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ:

- Если у человека есть подозрение, что он контактировал с больным коронавирусной инфекцией, то я бы рекомендовал провести тест на выявление COVID-19. Это хоть какая-то гарантия того, что человек не будет распространять инфекцию (если, конечно, пациент инфицирован). Но проверяться придется несколько раз - сразу после того, как был контакт, и через четырнадцать дней.

Сейчас у нас есть проверенная информация относительно продолжительности инкубационного периода развития заболевания. В среднем он длится от четырех до семи дней, но может быть как меньше, так и больше. Как показали исследования, зараженный человек может выделять вирус за два дня до начала появления симптомов, а также после их исчезновения. Вот почему так важно носить маски - абсолютно всем, особенно там, где многолюдно - в общественных местах, магазинах и в транспорте.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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