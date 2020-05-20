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20.05.2020 14:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский губернатор: По нацпроектам в области построят 20 детсадов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области построят 20 детских садов и пять школ. Предполагается, что объекты будут сданы в этом году.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Как отметил губернатор Андрей Травников, работы ведутся в рамках нацпроектов "Демография" и "Образование", а также программы "Жилище". Один объект возводится по региональной программе.

- Реализация национальных проектов и региональных программ в области продолжается, невзирая на ситуацию с коронавирусной инфекцией, - подчеркнул глава региона в ходе рабочей поездки в Новосибирский район.

Фото: Татьяна Кравченко
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Вместе со специалистами профильных ведомств Андрей Травников посетил стройплощадку в селе Криводановка, на которой строят детский сад-ясли - один из 19 садов, возводящихся по нацпроекту "Демография". В новом трехэтажном здании площадью почти пять тысяч квадратных метров будут созданы все условия для получения качественного дошкольного образования: помимо общих помещений, в здании обустроят спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, изостудию и помещения для кружковой деятельности. Строительство детского сада идет по графику, в июле этого года учреждение должно быть сдано в эксплуатацию. Предполагается, что детсад будут посещать 220 детей, из которых 60 - ребятишки ясельного возраста.

- Важно, что этот детский сад-ясли - типовой объект повторного применения и эффективного использования. Подобные проекты уже реализованы в наукограде Кольцово, в Оби, Бердске, на Южно-Чемском жилмассиве Новосибирска. Это значит, что при очередной реализации такого объекта уже нет необходимости подготавливать дорогостоящую проектно-сметную документацию, - отметил губернатор Андрей Травников.

Кроме нацпроектов и программ, правительством региона принято дополнительное решение по финансированию строительства гимназии № 3 в Советском районе Новосибирска. Андрей Травников поручил специалистам минстроя не медлить с началом строительных работ.

- Нашу работу осложняет не только ситуация с коронавирусом, но и кардинальные изменения доходной части бюджета. Но мы постарались обеспечить финансированием все приоритетные социальные обязательства, обязательства по реализации нацпроектов. Ни бюджетные обстоятельства, ни вынужденный недельный простой в начале апреля из-за карантина никак не повлияют на ход строительства социальных объектов в рамках нацпроектов, - сказал глава региона.

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