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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Томском проверят правомерность задержания покупателя без маски

Текст: Наталья Граф
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Томской области следователи выясняют, правомерно ли полиция применила силу к посетителю торгового центра без маски,

Как сообщили в региональном СК, инцидент произошел в закрытом городе Северске, где действует режим самоизоляции. В соцсетях появилось видео, на котором несколько полицейских задерживают посетителя торгового центра. Он пришел в магазин без средств индивидуальной защиты. Между тем с 18 мая в области введен обязательный масочный режим.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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- В рамках проверки следователями устанавливается правомерность действий сотрудников полиции при совершении ими указанных действий, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по Томской области Едена Лебедева.

В томской полиции "РГ" сообщили, что их сотрудники вежливо обратились к гражданину с просьбой воспользоваться средствами индивидуальной защиты. Однако в ответ тот выругался нецензурной бранью.

- На предложение проследовать в отдел полиции для разбирательства мужчина оказал неповиновение, в связи с чем к нему была применена физическая сила, - прокомментировали ситуацию УМВД России по региону.

В полиции отметили, что проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции в регионе осуществляются ежедневно. На этой неделе в патрулировании улиц начали участвовать добровольные дружинники из числа сотрудников местных предприятий.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Пандемия коронавируса COVID-19

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