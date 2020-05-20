Томскому бизнесу в карантине компенсируют расходы на коммунальные услуги

В Томской области выделят 60 миллионов рублей на компенсацию расходов на коммунальные услуги предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), пострадавших от карантина. Речь идет как о собственных, так и арендуемых помещениях. Такое решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин.

- Мы постоянно общаемся с бизнес-сообществом и знаем, что вопрос оплаты коммунальных услуг - один из самых острых. К тому же эта компенсация сможет поддержать и ресурсоснабжающие организации, не допустить срывов в подготовке к отопительному сезону, - подчеркнул губернатор.

Как отметили в пресс-службе областной администрации, компенсация будет выплачена за весь период самоизоляции, объявленной в регионе с связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Получателями компенсации могут стать около 1 200 предприятий, деятельность которых временно приостановлена по распоряжению администрации Томской области от 18 марта 2020 № 156-ра. Как уточнил Сергей Жвачкин, на поддержку из регионального бюджета в основном могут рассчитывать частные предприятия сферы услуг. Это - кинотеатры, гостиницы, заведения общепита, фитнес-залы и культурно-развлекательным центры.

- Это те предприятия, которые приняли на себя первый экономический удар коронавируса, но сохранили или восстановили персонал, - подчеркнул глава региона.

Между тем, как отметил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, этапы выхода региона из ограничительных мероприятий определяют три фактора: проведение достаточного количество тестов на коронавирус, наличие свободного коечного фонда, а также коэффициент распространения инфекции.

- Если в течение этой и следующей недели всплеска заболеваемости не произойдет, у Томской области появится возможность снять ограничения, - прокомментировал Иван Деев.

В администрации области отмечают, что всплеска заболевания можно избежать при соблюдении обязательного масочного режима в общественном транспорте, магазинах и других закрытых помещениях.

Справка "РГ"

Заявки на получение компенсации принимают с 1 июня. Сделать это можно через центр "Мой бизнес" (телефон: 901-000) или цифровую платформу Томской области https://biz.tomsk.life в удаленном режиме.