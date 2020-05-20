Томскому бизнесу в карантине компенсируют расходы на коммунальные услуги

Новости

Подать кинопроект на получение поддержки от Минкультуры можно дистанционно 12:26
Суд Сингапура впервые приговорил к казни через интернет 12:21
Жительница Северодвинска наняла киллера для убийства мужа 12:21
В Калининграде выставят на торги немецкий форт XIX века 12:18
В Екатеринбурге выявили COVID-19 у водителей еще одного автопарка 12:17
Из столицы Киргизии 22 мая вылетит рейс в Екатеринбург и Новосибирск 12:10
В Кабардино-Балкарии скончался восьмой пациент с коронавирусом 12:10
В Сети опубликовали новые фото салона наследника Hover 12:05
Голикова: 17 регионов готовы смягчать режим ограничений по COVID-19 12:02
Власти Татарстана попросят правительство РФ субсидировать турпоездки 12:02
Голикова: В России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса 11:58
СК начал проверку условий жизни ветерана после публикации в "РГ-Неделя" 11:57
Российские ученые создали материал с рекордной температурой плавления 11:57
В Ирландии женщины чаще, чем мужчины заедают стресс на карантине 11:56
Число больных коронавирусом в мире достигло пяти миллионов человек 11:55
Мобильные группы ФТС будут проверять маркировку обуви на границах 11:54
В Краснодаре осудили продавца поддельных спецпропусков 11:50
ВОЗ: Ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации 11:46
В Киргизии ужесточат контроль над расходами и доходами чиновников 11:45
В Югре скончался двенадцатый пациент с коронавирусом 11:42
Малышева рассказала, почему COVID-19 особо опасен для людей с ожирением 11:38
ЮНЕСКО: Каждый восьмой музей в мире может не открыться после пандемии 11:33
В Осетии за сутки умерли четыре человека с коронавирусом 11:32
Под Томском проверят правомерность задержания покупателя без маски 11:30
Kia начала выпуск кроссовера XCeed в России 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
20.05.2020 11:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Томскому бизнесу в карантине компенсируют расходы на коммунальные услуги

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
В Томской области выделят 60 миллионов рублей на компенсацию расходов на коммунальные услуги предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), пострадавших от карантина. Речь идет как о собственных, так и арендуемых помещениях. Такое решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

- Мы постоянно общаемся с бизнес-сообществом и знаем, что вопрос оплаты коммунальных услуг - один из самых острых. К тому же эта компенсация сможет поддержать и ресурсоснабжающие организации, не допустить срывов в подготовке к отопительному сезону, - подчеркнул губернатор.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Томский губернатор поздравил с Днем Победы каждого участника войны

Как отметили в пресс-службе областной администрации, компенсация будет выплачена за весь период самоизоляции, объявленной в регионе с связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Получателями компенсации могут стать около 1 200 предприятий, деятельность которых временно приостановлена по распоряжению администрации Томской области от 18 марта 2020 № 156-ра. Как уточнил Сергей Жвачкин, на поддержку из регионального бюджета в основном могут рассчитывать частные предприятия сферы услуг. Это - кинотеатры, гостиницы, заведения общепита, фитнес-залы и культурно-развлекательным центры.

- Это те предприятия, которые приняли на себя первый экономический удар коронавируса, но сохранили или восстановили персонал, - подчеркнул глава региона.

Между тем, как отметил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, этапы выхода региона из ограничительных мероприятий определяют три фактора: проведение достаточного количество тестов на коронавирус, наличие свободного коечного фонда, а также коэффициент распространения инфекции.

- Если в течение этой и следующей недели всплеска заболеваемости не произойдет, у Томской области появится возможность снять ограничения, - прокомментировал Иван Деев.

В администрации области отмечают, что всплеска заболевания можно избежать при соблюдении обязательного масочного режима в общественном транспорте, магазинах и других закрытых помещениях.

Справка "РГ"

Заявки на получение компенсации принимают с 1 июня. Сделать это можно через центр "Мой бизнес" (телефон: 901-000) или цифровую платформу Томской области https://biz.tomsk.life в удаленном режиме.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
ВОЗ: Ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации
Минобороны Чехии заявило о невозможности передать РФ памятник Коневу
Bloomberg исправило статью о COVID-19 в РФ после критики посольства
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве