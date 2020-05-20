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20.05.2020 13:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Горном Алтае насчитали меньше снежных барсов, чем год назад

Текст: Сергей Зюзин (Республика Алтай)
В Республике Алтай завершились ежегодные полевые экспедиции по учету численности снежного барса, начавшиеся в феврале. Учет проводится в нашей стране с 2016 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.
Фото: Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF Фото: Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF
Фото: Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF

- По результатам учета в Республике Алтай подтверждено присутствие как минимум 31 снежного барса на хребтах: Катунский, Северо- и Южно-Чуйский, Курайский, Сайлюгем, Южный Алтай и Чихачева. Это на 13 особей ирбиса меньше, чем в 2019 году, - сообщила Татьяна Иваницкая, пресс-секретарь Алтае-Саянского отделения WWF.

Ученые к этому факту отнеслись сдержанно.
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- Численность снежного барса ниже прошлогодней не по причине гибели животных, а из-за того, что некоторые места обитания вида остались не исследованными. Виной плохие погодные условия. Так, на Аргуте зимой не установился лед, поэтому участники экспедиций не смогли пересечь реку и некоторые маршруты не были пройдены. Сильный ветер зимой и весной также задувал следы диких животных на снегу, к тому же высота снежного покрова оказалась выше нормы, что осложнило перемещение экспертов. Участники учета отмечают, что появление турбазы на Курайском хребте повлияло на присутствие ирбиса. Туристы являются фактором беспокойства, и вместо трех ранее отмечавшихся здесь особей ирбиса в этом году был зарегистрирован только один самец, - рассказал Александр Карнаухов, старший координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.

Участниками учета ирбиса стали сотрудники Сайлюгемского национального парка, сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай", жители Кош-Агачского района, а также студентка-волонтер факультета естественных наук Парижского университета Сорбонна Майлис Мулин.

Во время учета инспекторы Сайлюгемского нацпарка спасли жизнь снежному барсу, обнаружив и ликвидировав петлю на звериной тропе. Научный сотрудник Алексей Кужлеков снял фото и видео снежного барса крупным планом обычной фотокамерой. Этой весной Алексей стал лауреатом первой Премии WWF имени Лоры Уильямс за достижения в области сохранения дикой природы.

Справка "РГ"

В Российской Федерации учет снежного барса с 2016 года ежегодно проводится в ключевых местах его обитания: республиках Алтай, Тыва и Бурятия. Все работы проходят по инициативе и при общей координации Всемирного фонда дикой природы (WWF) России при поддержке партнеров. В 2020 году учет ирбиса в России состоялся при помощи фонда "Мир Вокруг Тебя" корпорации Siberian Wellness. По данным специалистов WWF России, последние несколько лет численность снежного барса в нашей стране остается стабильной на уровне 70-90 особей.

Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай

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