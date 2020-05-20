Тридцать процентов суммы первоначального взноса по ипотечным кредитам будут компенсировать кузбасским медикам из областного бюджета.

Эта мера, касающаяся работников в возрасте до сорока лет, начнет действовать в ближайшее время. Проект обновления регионального закона уже подготовлен и скоро его рассмотрит областной парламент. Новая льгота, призванная облегчить решение жилищной проблемы дефицитных специалистов-медиков, дополнит список существующих мер поддержки.

Так, в этом году по полмиллиона рублей причитается выпускникам медицинских вузов при трудоустройстве участковыми терапевтами, педиатрами или фельдшерами.

Сегодня студенты и ординаторы медуниверситета добровольно помогают в борьбе с коронавирусом. Заявления "на передовую" написали 216 старшекурсников. Они ставят уколы, берут анализы, измеряют температуру, наблюдают за общим состоянием больных. В ковидном отделении студенты находятся круглосуточно по десять дней, а затем уходят на двухнедельный карантин.

- Мы работаем в масках и очках, которые запотевают, и в нескольких парах перчаток. Ставить катетеры для капельницы в таких условиях довольно сложно, - признается Дарья Остащенко, будущий врач-эпидемиолог. - Но старшие коллеги и родной университет нас поддерживают.

В вузовскую программу обучения внесли дополнения: практикантов дистанционно готовят к особым условиям труда. А студенты, у которых нет допуска в зону риска по состоянию здоровья, обрабатывают статистические данные, занимаются профилактикой и дежурят на круглосуточной горячей линии.