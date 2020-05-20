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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Навигатор" поможет талантам

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 107(8161)
В Омске запускают новую программу дополнительного образования. Теперь расходы за посещение ребенком секции или кружка возьмет на себя муниципалитет.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, нужно зайти на сайт р55.навигатор.дети и выбрать из перечня программ дополнительного образования подходящую секцию или кружок.

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- Сделав выбор, родители должны зарегистрироваться на сайте и оформить сертификат персонифицированного финансирования занятий сына или дочери. Это именной электронный документ, который позволит ребенку в возрасте от пяти до восемнадцати лет обучаться дополнительно за государственный счет, - пояснил руководитель регионального модельного центра системы дополнительного образования Виктор Бургер.

Срок финансирования и остаток средств на счете будут отображаться на сайте в личном кабинете пользователя. При этом сертификат будет действовать не только в бюджетных учреждениях, но и в частных организациях, участвующих в программе.

Новую модель по региональному проекту "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" обещают запустить к 1 сентября во всех районах Омской области.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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