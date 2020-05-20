Небольшое село Тебекмахи Акушинского района расположилось в предгорном Кавказе, на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря.

Тысячи шкур и готовых папах развешано на балконах, бельевых веревках и даже на деревьях. Фото: Зарема Алиева

В Тебекмахи проживают около трех тысяч человек. Десятилетиями мужчины занимаются пошивом головных уборов.

В советское время здесь делали популярные кепки-"аэродром", закрывающие пол-лица, помните такие? А еще норковые, ондатровые и сурковые зимние шапки. Существовало строгое распределение функций: одна часть населения шила их дома, другая ездила по городам и весям и продавала.

Именно тут изготавливают папахи, традиционный головной убор горцев. Их в горах носили не только зимой, но и летом. Согласно обычаям, мужчина никогда не должен был снимать папаху. Было только одно исключение: когда он просил о прощении кровной мести.

Еще не так давно в дагестанских селах практиковался обычай: молодой человек, желавший засватать девушку, бросал в окно дома, где она жила, папаху. Если этот головной убор оставался в доме и не вылетал обратно, то счастливцу можно было рассчитывать на взаимность. Этот обычай упоминал в своих стихах народный поэт Дагестана Расул Гамзатов: "Тряхнем-ка юностью в Ахвахе, И вновь, как там заведено, Свои забросим мы папахи К одной из девушек в окно".

Процесс изготовления папахи сложный и трудоемкий. Начинается он с главного, выбора шкурок овец. Они должны соответствовать определенным стандартам, знающий мастер с одного взгляда и на ощупь может определить, годится шкурка или нет.

Шкурки замачивают в воде, их тщательно чистят и промывают в горной речке. Сушка занимает немало времени. Учитывая, что в селе практически все население вовлечено в этот бизнес, тысячи шкур развешано на балконах, бельевых веревках и даже на деревьях.Затем заготовку насаживают на деревянную болванку с рычагом, для растяжения шкуры. Через несколько часов ворс тщательно вычесывают.

Сегодня основная продукция сельских мастеров - белая "хабибовская" папаха. Желающих приобрести их так много, что работать приходится круглосуточно. Причем с каждой победой Хабиба количество заказов увеличивается.

- После последнего боя Хабиба нашей семье, где практически все заняты пошивом папах, пришлось работать круглые сутки. Я лично поставил рекорд: за одни сутки изготовил несколько десятков шапок, - говорит мастер Магомед Маммаев.

- Папахи расходятся по всей стране, вплоть до Челябинска, Читы, Алтая. Заказы поступают также из многих стран Европы и США, - говорит глава села Меджид Меджидов.

Кстати

Жители Тебекмахи - не только успешные предприниматели, но и настоящие патриоты своего села. Они создали фонд, средства которого используют для благоустройства населенного пункта. В прошлом году уроженцы Тебекмахи, в том числе проживающие за его пределами, собрали порядка десяти миллионов рублей. На эти деньги отремонтировали и залили бетоном сельские дороги. Теперь по ним можно ездить безопасно и с комфортом. Селяне мечтают, чтобы к ним приехал Хабиб Нурмагомедов. Шутят: теперь у них жесточайшая конкуренция, ведь все хотят удостоится чести подарить чемпиону изготовленную своими руками папаху.