Муфтий Северной Осетии госпитализирован с коронавирусом

Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов госпитализирован с подозрением на коронавирус. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил источник в правительстве региона.

Известно, что Хаджимурату Гацалову 65 лет. Сейчас врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное, однако не сообщается, есть ли у муфтия температура.

Хаджимурат Гацалов одним из первых в Северной Осетии начал призывать жителей к самоизоляции, когда началась эпидемия коронавируса. Он распорядился сократить продолжительность намаза (молитвы), а позже призывал закрыть все храмы.

В одном из интервью муфтий заявил, что совершать молитвы можно и дома. "Когда ты покланяешься дома семье в этом больше блага", - сказал священнослужитель.

Также он призывал жителей Северной Осетии независимо от вероисповедания временно изменить свои традиции на похоронах. В том числе отказаться ходить на похороны незнакомых людей, резко сократить число участников траурной церемонии, а поминки проводить лишь в кругу близких родственников.

Как ранее уже писала "РГ", в республике Северная Осетия - Алания за последние сутки скончались четыре пациента с диагнозом COVID-19. Как сообщили в Оперштабе региона, умерли три мужчины и женщина, все они были старше 77 лет. Все пенсионеры с выявленными случаями коронавируса поступили в медучреждения с 10 по 13 мая со схожими симптомами.

По данным на 20 мая, в Северной Осетии подтверждено 2387 случаев новой коронавирусной инфекции, в медучреждениях находится 117 человек, скончалось 22.