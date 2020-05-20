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20.05.2020 13:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Муфтий Северной Осетии госпитализирован с коронавирусом

Текст: Юрий Гень
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов госпитализирован с подозрением на коронавирус. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил источник в правительстве региона.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Муфтий Северного Кавказа госпитализирован с подозрением на COVID-19

Известно, что Хаджимурату Гацалову 65 лет. Сейчас врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное, однако не сообщается, есть ли у муфтия температура.

Хаджимурат Гацалов одним из первых в Северной Осетии начал призывать жителей к самоизоляции, когда началась эпидемия коронавируса. Он распорядился сократить продолжительность намаза (молитвы), а позже призывал закрыть все храмы.

В одном из интервью муфтий заявил, что совершать молитвы можно и дома. "Когда ты покланяешься дома семье в этом больше блага", - сказал священнослужитель.

Также он призывал жителей Северной Осетии независимо от вероисповедания временно изменить свои традиции на похоронах. В том числе отказаться ходить на похороны незнакомых людей, резко сократить число участников траурной церемонии, а поминки проводить лишь в кругу близких родственников.

Как ранее уже писала "РГ", в республике Северная Осетия - Алания за последние сутки скончались четыре пациента с диагнозом COVID-19. Как сообщили в Оперштабе региона, умерли три мужчины и женщина, все они были старше 77 лет. Все пенсионеры с выявленными случаями коронавируса поступили в медучреждения с 10 по 13 мая со схожими симптомами.

По данным на 20 мая, в Северной Осетии подтверждено 2387 случаев новой коронавирусной инфекции, в медучреждениях находится 117 человек, скончалось 22.

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