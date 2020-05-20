На берегу Черкесского моря нашли артефакты XIX столетия

В Карачаево-Черкесии на берегу Кубанского водохранилища местные жители обнаружили необычные артефакты - камни со знаками звезд и аббревиатурами на латинском языке.

Находки удалось сделать, как сообщил "РГ" Олег Гончарюк, благодаря обмелению водоема, которого местные жители за большие размеры называют Черкесским морем.

- Увидел, что вода ушла на расстояние порядка 40 метров и отправился побродить по отмели и увидел необычные камни с надписями и знаками. Сфотографировал их и оставил на том же самом месте, вдруг ученым они еще потребуются, - рассказал житель Черкесска.

С помощью сотрудников историко-культурного и природного музея-заповедника имени Байчоровой удалось установить: артефактами оказались кирпичи от солеварни XIX столетия. В 1861 году собственником водоемов стало Кубанское казачье войско. Затем желание добывать соль изъявил отставной гвардейский ротмистр барон Фитингоф. Позже переуступил свои права французскому графу Монжене де-Сен-Моран, а тот в свою очередь отдал их французскому акционерному обществу.

Фото: Из личного архива Олега Гончарюка

Инвесторы развернули на берегах озер активное строительство. Некоторые историки полагают, что найденные кирпичи изготавливались в станице Красногорской, где в XVIII веке обнаружились залежи огнеупорной глины. Другие обращают внимание, что логотип на некоторых артефактах совпадает с продукцией кирпичного завода в Екатеринославской губернии немецкого поданного Василия Ауе.

Солеварный комплекс на Баталпашинских озерах, по данным кандидата исторических наук Рашида Хатуева, работал довольно успешно и в первый год выдал до 50 тысяч пудов глауберовой соли. Часть переработанной продукции направлялась на стекловаренные заводы, а другая - пищевая соль шла на продажу в станицы и горные аулы - цене 50 копеек за 40 пудов.

Однако позже завод не выдержал конкуренции и разорился, а в 60-годы прошлого столетия заброшенные и разрушенные постройки оказались затоплены водами Кубанского водохранилища.