Прибывшие в Дагестан специалисты МЧС дезинфицируют Хасавюрт и Кизляр

Сегодня в Дагестан прибыла первая из двух колонн МЧС. Накануне 140 спасателей на 26 машинах выехали в республику для проведения масштабной дезинфекции из Донского спасательного центра и подмосковного Ногинского спасательного центра. Прибывшие сегодня утром спасатели Дона сразу приступили мероприятиям по санитарной обработке. Первыми будут обеззаражены объекты в Кизляре и Хасавюртовском районе.

Как сообщили в региональном оперштабе, санитарная обработка проводится на объектах образования селения Эндирей, в здании администрации, в Центре традиционных культур народов России, в магазинах, на детских игровых площадках, а также на центральных улицах населенного пункта. Прибытие колонны из Подмосковья ожидается также сегодня.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 20 мая зарегистрированы 3 643 подтвержденных случая заражения коронавирусом (плюс 90 человек за сутки). Всего в регионе умерли 36 человек с COVID-19. Однако данная статистика может быть сильно занижена из-за национальных особенностей этой республики. Редко кто из родственников позволяет производить вскрытие, чтобы установить причину смерти. В отдаленных горных районах много болеющих людей вообще могут быть не охвачены статистикой. Больницы городов Дагестана переполнены, поэтому госпитализация зараженных коронавирусом жителей горных аулов региона невозможна. Об этом сообщал муфтий республики Ахмат Абдулаев на совещании президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями общественности региона.

Ранее глава министерства здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что число умерших от внебольничной пневмонии и коронавируса в Дагестане достигло 657 человек. Он отметил, что за время борьбы с COVID-19 и пневмонией в республике погибло более 40 медиков, однако не все из них скончались от указанных болезней. По словам Гаджиибрагимова, внебольничной пневмонией заражены более 13 697 жителей республики.