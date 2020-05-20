Путин поручил Минздраву утвердить план по борьбе с коронавирусом в Дагестане

Президент Владимир Путин поручил правительству оказать Дагестану дополнительную финансовую поддержку из госказны на меры по борьбе с распространением COVID-19, а также указал Минздраву при участии правительства республики утвердить план мероприятий по преодолению сложившейся эпидемиологической ситуации.

В плане необходимо предусмотреть кадровое обеспечение медицинских организаций, оснащение их оборудованием, обеспечение санитарным автотранспортом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Также следует обеспечить соблюдение в регионе ограничений по предотвращению распространения коронавируса, в том числе режима самоизоляции, создание условий для безопасной работы медицинских организаций, реализацию профилактических мер, развертывание дополнительных лабораторий. Доклад нужно подготовить до 25 мая, далее - ежемесячно.

Роспотребнадзор должен постоянно вести мониторинг эпидситуации на территории республики и разработать рекомендации. МЧС президент поручил совместно с дагестанским правительством провести масштабные мероприятия по санобработке территории, уделив особое внимание объектам социальной инфраструктуры и наиболее часто посещаемым местам.

Минобороны при участии правительства Дагестана поручено построить быстровозводимый медцентр инфекционного профиля на 200 коек.

Кроме того, Путин поручил создать механизм оперативного взаимодействия с компетентными органами Азербайджана для организации пересечения гражданами двух стран российско-азербайджанского участка границы и возвращения на родину, предусмотрев при этом соблюдение санитарных мер. Доклад на эту тему нужно подготовить до конца месяца.