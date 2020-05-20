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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

20 тысяч масок от ученика

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Неделя - Юг России № 107(8161)
Неожиданный подарок получила школа "Пять сторон света", что в селе Халимбекаул Буйнакского района Дагестана. Обучавшийся в ней 30 лет назад китаец отправил сюда в знак благодарности 20 тысяч медицинских масок.

За что же благодарил житель далекой страны дагестанскую школу?

Школа-интернат "Пять сторон света" была основана в 1989 году нынешним директором Гусейном Магомаевым. Он родился с тяжелым пороком сердца, и врачи считали, что мальчик не жилец. Чтобы доказать всем, что он может справиться с болезнью, Гусейн занялся карате, став основоположником этого вида спорта в Дагестане. В итоге возглавил сборную СССР по карате, которая одолевала на татами сильнейших зарубежных соперников.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Вместе с женой Гусейн Магомаев переехал в небольшое село Халимбекаул, где создал школу-интернат, начав обучать детей восточным единоборствам.

Послужной список учеников школы впечатляет. За 30 лет они завоевали на различных соревнованиях более двух тысяч золотых медалей. Впервые обладателем титула "Король кунг-фу" стал Муслим Салихов, единственный некитаец, признанный лучшим в этом виде единоборств. А сам Магомаев не раз был признан лучшим тренером по ушу.

В конце 80-х годов Гусейн Магомаев познакомился с китайским мастером, прошедшим знаменитую школу Шаолиня. Узнав, что в далеком Дагестане есть своя школа боевых искусств, мастер отправил туда учиться своего десятилетнего сына Яо Ялая.

Китаец провел в дагестанском селе целое лето и в дальнейшем не раз приезжал в республику пообщаться со своим наставником. После того как в Китае пандемия стала затихать, Яо Ялай позвонил Магомаеву и спросил, нужна ли какая-нибудь помощь. Гусейн Магомаев обмолвился, что не хватает медицинских масок.

- Я уже забыл про этот разговор. И тут приходит посылка, а в ней 20 тысяч масок, - говорит руководитель школы.

Часть средств защиты оставили для персонала школы и жителей села. Остальное передали в администрацию Буйнакского района для раздачи в медицинские и социальные учреждения. В акцию включились и полицейские: они раздают маски водителям.

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