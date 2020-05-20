Фотографии волонтеров проекта #Мывместе отправят в космос

Желающим принять участие предлагается сделать фото с табличкой #МыВместеКосмос (желательно во время оказания волонтерской помощи) и опубликовать его на странице соцсетей "ВКонтакте" или Instagram. В описании поста необходимо рассказать о своих мечтах во время самоизоляции, написать слова поддержки и добавить хештеги #МыВместеКосмос и #МыВместе. Срок - до 30 мая.

Затем работы соберут в единый большой коллаж, распечатают и в июле отправят на Международную космическую станцию. После орбитального путешествия коллаж с автографами космонавтов передадут в главный штаб акции взаимопомощи #Мывместе. Для самых креативных участников предусмотрены специальные призы.

- Мы верим - космос пробуждает все самое лучшее в человеке и помогает исполнять добрые желания, - говорят в корпорации "Роскосмос". - Мы - это каждый из нас, это наша семья, самые близкие люди, друзья, соседи, врачи. Мы вместе можем все. Каждый из вас может стать частичкой истории, примером для подражания, поводом для гордости близких.

К акции активно присоединяются. Например, юноши и девушки из организации "Доброволец Псковской области" изобразили целую композицию с ракетами и космическим пейзажем. При этом все волонтеры на фото в медицинских масках - это неотъемлемый атрибут участника проекта #Мывместе.

Тем временем

Активисты Центра городских волонтеров передали сотрудникам подстанции №5 городской скорой помощи Санкт-Петербурга сладкие подарки.

- Каждый день они оказывают неимоверную помощь нашим гражданам и спасают жизни. Выезжают на вызовы, торопятся к своим пациентам в любой уголок Санкт-Петербурга. Огромная им за это благодарность, - объясняют свой порыв волонтеры. - Они работают ради нас. Их труд и преданность делу ценны сейчас как никогда!

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.