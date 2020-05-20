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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фотографии волонтеров проекта #Мывместе отправят в космос

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Организаторы акции взаимопомощи #Мывместе и госкорпорация "Роскосмос" объявили челлендж #МыВместеКосмос. Акция организована с целью привлечения внимания к деятельности каждого, кто вносит вклад в борьбу с пандемией COVID-19.
Фото: Пресс-служба "Роскосмоса" Фото: Пресс-служба "Роскосмоса"
Фото: Пресс-служба "Роскосмоса"

Желающим принять участие предлагается сделать фото с табличкой #МыВместеКосмос (желательно во время оказания волонтерской помощи) и опубликовать его на странице соцсетей "ВКонтакте" или Instagram. В описании поста необходимо рассказать о своих мечтах во время самоизоляции, написать слова поддержки и добавить хештеги #МыВместеКосмос и #МыВместе. Срок - до 30 мая.

Фото: Архив Юлии Казачковой
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Затем работы соберут в единый большой коллаж, распечатают и в июле отправят на Международную космическую станцию. После орбитального путешествия коллаж с автографами космонавтов передадут в главный штаб акции взаимопомощи #Мывместе. Для самых креативных участников предусмотрены специальные призы.

- Мы верим - космос пробуждает все самое лучшее в человеке и помогает исполнять добрые желания, - говорят в корпорации "Роскосмос". - Мы - это каждый из нас, это наша семья, самые близкие люди, друзья, соседи, врачи. Мы вместе можем все. Каждый из вас может стать частичкой истории, примером для подражания, поводом для гордости близких.

К акции активно присоединяются. Например, юноши и девушки из организации "Доброволец Псковской области" изобразили целую композицию с ракетами и космическим пейзажем. При этом все волонтеры на фото в медицинских масках - это неотъемлемый атрибут участника проекта #Мывместе.

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Псковская область присоединилась к челленджу #МыВместеКосмос ⠀ 🛑Акция организована с целью привлечения внимания к деятельности каждого, кто вносит вклад в борьбу с пандемией. ⠀ 🌍Мы присоединились, потому что каждому из нас не безразлична судьба нашего старшего поколения, мы хотим дарить людям добро, не требуя ничего взамен. Что может быть лучше искренней, благодарной улыбки людей, которым ты смог помочь? ⠀ 🚀В это непростое время для нашей страны, акция #МыВместе сплотила тысячи людей ради одной цели- помочь в борьбе с новой короновирусной инфекцией. В их числе — крупные корпорации, представители малого и среднего бизнеса, неравнодушные граждане. Волонтёры по всей стране образуют свой собственный "космос": нас много, как много космоса; каждый из городов- отдельная Вселенная, в которой есть свои звёзды, но все вместе мы КОСМОС. 🚀 ⠀ Большое спасибо вам и всем, кто не остался в стороне в это сложное время. ❤ ⠀ #Мывместекосмос #РЦПД60 #добро_60 #умппо60 #общественныепроекты60 #Команда2018 #АВЦ #ЧелленджПсков #Псковскаяобласть

Публикация от Доброволец Псковской области (@dobro_60)

Тем временем

Активисты Центра городских волонтеров передали сотрудникам подстанции №5 городской скорой помощи Санкт-Петербурга сладкие подарки.

- Каждый день они оказывают неимоверную помощь нашим гражданам и спасают жизни. Выезжают на вызовы, торопятся к своим пациентам в любой уголок Санкт-Петербурга. Огромная им за это благодарность, - объясняют свой порыв волонтеры. - Они работают ради нас. Их труд и преданность делу ценны сейчас как никогда!

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург COVID-19. Мы справимся!

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