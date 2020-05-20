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20.05.2020 17:38
Проект: В регионах

Город в маске

Предпринимателей обязали обеспечить сотрудников средствами защиты
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 106(8160)
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга завершил прием от петербургских компаний уведомлений о продолжении деятельности. Все предприятия и организации должны были до этого времени принять собственные стандарты безопасности и обеспечить на рабочих местах сотрудников масками, перчатками и антисептиками.

В принципе, подобные стандарты приняты во всех регионах страны. Более того, в период наиболее жестких ограничений предприятия жизнеобеспечения, которые продолжали свою работу, также должны были следовать ранее утвержденным стандартам безопасности.

Принятый сейчас в Петербурге стандарт вводит более жесткие требования, чем раньше. Главная новация - работодатель обязан обеспечивать сотрудников одноразовыми масками из расчета - одна маска на каждые два часа.

Для предпринимателей это стало неприятным сюрпризом. Дело в том, что в ряде регионов работодателям разрешили выдавать сотрудникам запас многоразовых масок. Они оказываются экономичнее.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Петербуржцам начали перечислять по 800 рублей на покупку масок

- Мы тоже пошили многоразовые маски, - рассказывает Ирина Загитова, владелица небольшого магазина тканей и швейной мастерской. - Сейчас в формате ателье мы не работаем, но принимаем дистанционные заказы на пошив штор, скатертей и другого домашнего текстиля.

Сейчас предпринимательница ищет варианты по закупке одноразовых масок. Период взлета цен, когда масок не было ни в Интернете, ни в аптеках, прошел. В супермаркетах можно купить маску от 30 рублей за штуку, на сайтах объявлений при желании можно найти предложения и за 18 рублей.

- Но даже если мы каким-то чудом найдем маски по 15 рублей за штуку, себестоимость нахождения одного сотрудника на рабочем месте составит каждый день минимум 80 рублей, включая траты на перчатки и антисептики, - говорит Загитова.

Кроме того, согласно стандартам безопасности, организации и индивидуальные предприниматели должны иметь респиратор, очки и противочумный костюм или одноразовый медицинский халат. На всякий случай.

Если для индивидуальных предпринимателей главная сложность - это непредвиденные расходы, то для бюджетных структур - сроки поставки. Эти организации не могут так просто заказать маски или перчатки на сайтах объявлений, им необходимо проходить через процедуру госзакупок.

Если для индивидуальных предпринимателей главная сложность — это непредвиденные расходы, то для бюджетных структур — сроки поставки

На сайте госзакупок - сотни заявок от школ, детских садов, МФЦ, библиотек. Все покупают маски, перчатки, санитайзеры и другие средства защиты. Например, школа N 493 Кировского района объявила тендер на покупку 600 респираторов, максимальная цена контракта 242 тысячи рублей. Петербургский центр контроля качества товаров и услуг подал заявку на покупку 500 масок общей стоимостью до 23 тысяч рублей. То есть за одну маску центр готов заплатить до 46 рублей. В Пушкинском районе местный комплексный центр социального обслуживания населения закупает 11 тысяч масок за 352 тысячи рублей (цена одной маски - до 32 рублей).

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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Госзакупки - это дело небыстрое. Так, заявка размещается на две недели, потом заключается контракт, где прописаны сроки поставок. Многие подсуетились заранее. Например, централизованная система библиотек Петроградского района еще 13 апреля разместила заказ на поставку двух тысяч масок, общая цена контракта - 60 тысяч рублей. С понижением на 300 рублей 28 апреля был заключен контракт с индивидуальным предпринимателем. Библиотеки в Петербурге пока еще закрыты, тем не менее запас масок создан. На всякий случай.

Один из самых тонких моментов - что будет, если предприятие или организация станет работать без масок и перчаток?

Мнение

Иван Брайдов, юрист:

- Сейчас любые проверки бизнеса запрещены. Соответственно, никто не может так просто взять и прийти в офис или на склад и проверить, все ли сотрудники в масках и перчатках. Но проверка может быть внеплановой: например, если на предприятии произошла какая-нибудь нештатная ситуация - и на место для разбирательства прибыли сотрудники надзорных ведомств и зафиксировали факт нарушений. Если предприятие нарушает стандарты безопасности, то его деятельность может быть приостановлена по решению суда.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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