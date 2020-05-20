Власти Петербурга пообещали всем неработающим петербуржцам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, единовременные выплаты - по две тысячи рублей.

Некоторые эти выплаты уже получили. Как сообщают в комитете по соцполитике, деньги уже перечислены маломобильным петербуржцам: тем, кому 80 лет и больше, инвалидам первой группы, инвалидам второй группы старше 74 лет, а также людям старше 65 лет, находящимся на социальном обслуживании на дому. В общем сложности выплаты получили 298 тысяч человек на общую сумму 596,5 миллиона рублей.

Остальным придется самостоятельно позаботиться о получении денег. Для этого необходимо направить в отдел социальной защиты населения администрации своего района уведомление о соблюдении режима самоизоляции. Это можно сделать обычным письмом по почте, на адреса электронной почты или опустить в специальный ящик для обращений (обычно они установлены в холлах райадминистраций).

Текст примерно такой: "Уведомление о соблюдении режима самоизоляции для получения единовременной денежной выплаты. Я (ФИО, дата рождения), имеющий в Санкт-Петербурге регистрацию (адрес), уведомляю, что соблюдал установленный режим самоизоляции".

Напомним, в Санкт-Петербурге режим обязательной самоизоляции (дома или на даче) для людей старше 65 лет действует до 31 мая 2020 года.

На заметку

Образец уведомления и все необходимые адреса можно найти на сайте Городского информационно-расчетного центра: