Живут в заповедном Кенозерье два соседа - старший участковый Сергей Юрьев и начальник пожарного поста Алексей Тряпицын. Знамениты они тем, что сыграли самих себя в нашумевшем фильме Андрея Кончаловского "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына". Только главный герой после съемок сменил сумку с письмами и газетами на пожарный шланг.

В кино кенозерцы совершали актерские подвиги, которые сделали их известными на всю страну. А в жизни они тихо и скромно спасают людей и целые деревни.

Случись что - звонят участковому

Сергей Юрьев обедал в построенном своими руками доме в деревне Погост, когда прибежали его девятилетний сын Никита с другом Артемом: "На озере кто-то зовет на помощь!" Майор сел в машину и поехал к месту, где дети слышали крики.

Метрах в четырехстах от берега из воды торчал нос тонувшей лодки, у которого из последних сил держались на плаву трое рыбаков - местный житель и его родственники. Благо на берегу стояла лодка-казанка. Участковый запрыгнул в нее и поплыл к терпящим бедствие.

Поначалу он хотел затащить мужчин в лодку. Но они очень замерзли в ледяной воде и совсем выбились из сил. К тому же им мешала тяжелая промокшая одежда. А если бы они одновременно забрались в легкую казанку, лодка могла и перевернуться. Тогда полицейский велел рыбакам просто взяться за ее борта и направился к берегу, где уже собрались местные жители. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.

- В воде рыбаки оказались по неопытности - втроем встали на одну сторону лодки, и она перевернулась. Я им потом позвонил, спросил, как здоровье. Ответили, что все в порядке, отогрелись в бане, - рассказывает Сергей Юрьев.

О поступке кенозерского участкового сообщило МВД России. Спасенный местный житель признался, что как только он увидел Сергея Юрьева, понял: все будет хорошо. Полицейский работает в родном Кенозерье уже четверть века. В его участок входит 120 километров озерно-лесного края, 35 населенных пунктов в Плесецком районе Поморья, причем все это - территория национального парка "Кенозерский".

С одной стороны, для жителей отдаленных уголков майор Юрьев олицетворяет все органы власти и экстренные службы. Случись что - звонят ему на мобильный. Чтобы первым прийти на помощь, у полицейского есть целый транспортный парк: автомобиль, снегоход и катер.

А с другой стороны, участковый для всех свой человек, поскольку он ничем не отличается от других кенозерцев. Так же любит рыбачить и ни на что не променяет красоту здешних мест.

- Грех жаловаться - у меня все есть для счастья, - улыбается Сергей Юрьев. - Любимый дом, озеро, рыбалка... Ловим щуку, окуня, леща, водится и более ценная рыба - хариус, ряпушка, сиг. Я домосед, даже в отпуск никуда не езжу.

"Хочу быть пожарным"

Именно майор Юрьев предложил почтальону Тряпицыну сменить профессию и занять должность начальника отдельного пожарного поста в деревне Вершинино, которая считается столицей национального парка. Алексей Тряпицын не раздумывая согласился: "Понял, что хочу быть пожарным".

Его часть тоже отвечает за очень большой район. К примеру, дорога до самой дальней деревни Кузьминки занимает около часа, а весенняя распутица делает ее практически непроезжей. Именно в Кузьминке ранним апрельским утром полыхнули хозяйственные постройки. Поскольку дерево мгновенно занимается от малейшей искры, огонь угрожал всей старинной деревне, дома в которой сохранились в первозданном виде.

Из Вершинино на помощь выехали две автоцистерны. Но главное, что тушить пожар сразу поднялись местные жители. Вместе с огнеборцами отстояли деревню. Пострадали только сарай и гараж с трактором.

- Огромное спасибо надо сказать местным жителям, которые дружно работали до нашего приезда. Предприниматель Сергей Тишинин вытащил свою помпу, вместе с сыном они заливали постройки, не пуская огонь на жилые дома. При такой удаленности деревень от пожарных подразделений без добровольных помощников нам не обойтись, - говорит Алексей Тряпицын.

По словам бывшего почтальона, после съемок у Кончаловского его останавливали туристы, просили сфотографироваться с ними. Ему это не особо нравилось, но отказать не мог. А вот сами съемки и актерский опыт он вспоминает с удовольствием:

- Работали, как говорится, на износ - по семь-восемь дублей делали. Но это возможно только в кино, а на пожаре дублей не бывает.

Кстати

В отличие от Алексея Тряпицына, участковому Сергею Юрьеву сниматься в кино не очень понравилось.

- Не во всем был согласен с режиссером, - вспоминает участковый. - Когда я в фильме ремонтировал машину и ко мне пришел почтальон, у которого украли мотор, по сценарию мне надо было его, что называется, в легкой форме отшить. Но в жизни-то я так не поступаю. Потом эту сцену даже озвучили за меня.

А когда изымали невод, я должен был договориться с нарушителем... Впрочем, когда я посмотрел другие фильмы про участковых, понял, что меня еще не самым плохим показали.