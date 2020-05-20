Региональные власти вводят свои меры поддержки. Так, в Калининграде безработные получат по 50 тысяч рублей на открытие своего дела, в Пензенской области малоимущим семьям с детьми раздают продуктовые наборы, пользователи "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае начали получать льготную ипотеку.

В Пензенской области на раздачу продуктовых наборов малоимущим семьям выделили около 50 миллионов рублей. Этих денег хватило, чтобы оказать помощь 24 тысячам семей. Но заявки продолжали поступать, и было принято решение закупить еще около пяти тысяч наборов за счет средств из регионального фонда помощи пострадавшим от коронавируса. На его счетах сейчас около шести миллионов рублей, это пожертвования от частных лиц и предприятий. Каждый паек (весом более 20 кг) включает крупы, муку, растительное масло, мясные и рыбные консервы, сгущенку, конфеты, печенья, вафли.

Даже если семья не получала ранее детские пособия, но нуждается в помощи, она будет ей оказана, заверили "РГ" в министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Первые субсидии по 50 тысяч рублей калининградцы получили в конце апреля. Заявки на них принимает региональный центр занятости до 1 июля через свой портал. К заявке нужно приложить бизнес-план.

Всего планируется выдать 300 субсидий.

На днях льготную ипотеку под два процента годовых впервые получил пользователь "дальневосточного гектара" - жительница Хабаровского края Светлана.

Бесплатный надел прямо в центре Советской Гавани с видом на бухту она взяла еще в прошлом году. Семья давно мечтала о собственном доме, но своих средств не хватало - требовалось еще как минимум три миллиона рублей. Можно было взять обычную ипотеку, скажем, на десять лет. Тогда ежемесячный платеж составил бы 45-50 тысяч рублей. В рамках льготного кредитования для дальневосточников взносы уменьшились до 27 тысяч рублей в месяц. Кроме того, программа не запрещает использовать средства материнского капитала.

"Все сложилось - мы нашли компанию-застройщика, заключили с ней договор, а под залог предоставили квартиру и подали заявку на "дальневосточную" ипотеку. Две недели рассмотрения, и вот сегодня уже получаем средства в банке", - радуется Светлана.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, подписи под договором на выдачу "дальневосточной ипотеки" поставили уже 7440 человек. Общая сумма полученных ими кредитов составила 26 млрд рублей. Число заявок на кредит превысило 26 тысяч.