В Калининград из полугодовой экспедиции вернулось научно-исследовательское судно АтлантНИРО - Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. На борту СТМ "Атлантида" специалисты изучали состояние запасов криля в Антарктической части Атлантики. Такие исследования проводились впервые за 17 лет.

Для нашей страны важно сохранить приоритет в этой разведке, ведь он принадлежит российским ученым - 60 лет назад именно первые экспедиции АтлантНИРО открыли ценность этого мелкого рачка, из которого потом производилось множество разных продуктов питания. Ценным криль остается и сейчас - это крупнейший источник животного белка морского происхождения, сырье для пищевой промышленности, биотехнологии, фармакологии.

- По результатам рейса получена научная информация о современном состоянии биомассы и закономерностях распределения криля в подрайонах Антарктического полуострова и Южных Оркнейских островов, включая основные участки современного промысла криля, - говорит Владимир Шнар, начальник экспедиции. - Полученные данные позволят разработать научно обоснованные рекомендации по эффективному освоению сырьевой базы криля отечественным рыбопромысловым флотом и будут способствовать защите интересов отечественного рыболовства в Антарктике на основе современной научной аргументации.