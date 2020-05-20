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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Повторять не стоит

КС РФ разъяснил условия заключения срочных трудовых договоров
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Конституционный суд РФ вынес решение, которое в сегодняшней экономической ситуации может оказаться крайне важным как для работников, так и для работодателей. Факт многократного заключения срочного трудового договора с одним сотрудником на выполнение одной и той же работы свидетельствует о том, что объективно договор мог быть заключен на неопределенный срок, напомнил КС. Уволенные лишь в связи с окончанием очередного срока договора должны и могут обжаловать действия работодателя в суде, как это сделал сотрудник частного охранного предприятия из Тюменской области Игорь Сысоев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2008 году он был принят на работу в ЧОП, которое охраняло объекты нефтяной компании. Договор об охране нефтяники перезаключали с исполнителем каждый год, а тот, в свою очередь, - перезаключал срочный договор с сотрудниками. Но в конце 2018 года Сысоеву сообщили, что в его услугах более не нуждаются.

Понятие срочного трудового договора связано с временем, за которое может быть выполнена работа

Оспорить действия работодателя не удалось. Чоповец ссылался на то, что многократное перезаключение однотипного договора свидетельствует о бессрочном характере трудовых отношений. Но суды приняли во внимание довод работодателя: если договор с заказчиком не будет перезаключен, то охранники останутся без работы, то есть тип трудового договора продиктован характером гражданско-правовых договоров об оказании услуг. КС РФ эту позицию не поддержал.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Ситуация на рынке труда может вынудить гражданина соглашаться при приеме на работу на заведомо невыгодные для него условия, в том числе на заключение срочного трудового договора. Поэтому работнику как экономически более слабой стороне должна быть обеспечена защита от произвольного определения условий работы. Соответствующие меры закреплены в статье 58 ТК РФ, а статья 59 содержит исчерпывающий перечень ситуаций, когда заключение срочного договора допустимо. Он, в частности, разрешает заключение срочного трудового договора "с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой". Однако эта ситуация не распространяется на случаи, когда срок исполнения определен фактически сторонним получателем услуги и договором с ним. Статья 59 ТК РФ признана не противоречащей Конституции РФ, дело Игоря Сысоева подлежит пересмотру.

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