Городские власти ищут возможности сэкономить. При корректировке бюджета на 2020 год Смольный уже предложил Законодательному собранию "сократить расходы, которые можно отложить без риска для устойчивости городского хозяйства". "РГ" выяснила, что сокращение бюджетов ожидает даже петербургские школы.

Туристический сезон - 2020 станет для Северной столицы провальным: пандемия лишила город и бизнес притока финансов из других регионов и стран. Логично, что рассчитанные прежде всего на гостей города спецэффекты пока не нужны. Поэтому до сентября 2020 года ограничат режим работы оборудования художественной подсветки, которая будет включаться согласно графику работы наружного освещения и отключаться в 23 часа.

Сейчас обеспечена подсветка около 500 городских объектов: фасадов зданий, мостов, памятников. Ее отключение в ночные часы позволит сэкономить 13,6 миллиона рублей. Однако ограничение не коснется мемориальных памятников и надписей, которые приравнены по значению к Вечному огню. Таких объектов в Петербурге всего 28, в том числе надпись "Город-герой Ленинград" на площади Восстания, световые обозначения годов Великой Отечественной войны на площади Мужества, Блокадная подстанция на набережной Фонтанки, Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

Кроме того, принято решение пожертвовать некоторыми городскими программами.

- Вынужденно на 5,3 миллиарда рублей уменьшены расходы на реализацию отдельных жилищных программ Санкт-Петербурга, в частности программы "Молодежи - доступное жилье" и "Расселение коммунальных квартир", - сообщили в Смольном. - Временно приходится уменьшить программу капитального ремонта многоквартирных домов за счет бюджетных средств (на 89 процентов), сократить расходы на благоустройство и ремонт зеленых насаждений (3,1 миллиарда рублей).

Временно приходится уменьшить программу капитального ремонта многоквартирных домов за счет бюджетных средств, а также сократить расходы на благоустройство и ремонт зеленых насаждений

Примерно 600 миллионов рублей экономии городу принесла отмена Петербургского международного экономического форума и столько же - перенос чемпионата Европы по футболу. Однако, как отмечают эксперты, суммы недополученных доходов и нематериальных выгод от их проведения несопоставимы с предполагавшимися расходами. Спад туристического сезона и перенос крупных международных мероприятий нанесли удар по всей городской инфраструктуре гостеприимства.

Чуть более 10 миллиардов отложенных расходов - а не экономии - дает городу перенос транспортной реформы. Но самое масштабное сокращение ожидает статью на содержание сети государственных учреждений Санкт-Петербурга - почти 15 миллиардов рублей. Затронет оно и систему образования, ведь юридический статус школ - государственное бюджетное учреждение. Директор одного из городских лицеев уже подтвердил корреспонденту "РГ", что их бюджет на текущий год секвестрирован на 1,3 миллиона рублей. "Коллеги говорят, что у всех сокращение на миллион с небольшим", - добавил он.

- Проектом закона "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" предусмотрено сокращение объема выделенной субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания образовательными учреждениями Калининского района в 2020 году на 4,7 процента, или 484 миллиона рублей, - сообщила представитель администрации Юлия Лебединова. - Сокращение расходов по образовательным учреждениям в конечном итоге произведено за счет переноса части закупок на 2021 год, отказа от неактуальных закупок и оптимизации затрат.

Административно Петербург делится на 18 районов. Если бюджет каждого из них будет урезан примерно на такую же сумму, как Калининский район, в сумме это даст девять миллиардов рублей.