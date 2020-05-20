Осужденный за организацию убийства Галины Старовойтовой попросил об УДО

В Дзержинский районный суд поступило ходатайство экс-депутата Госдумы России Михаила Глущенко, который был осужден за организацию убийства Галины Старовойтовой. Глущенко попросил об условно-досрочном освобождении, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Ходатайство Глущенко будет рассмотрено на судебном заседании 25 мая.

Напомним, в 2015 году экс-депутат был приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В парламенте Глущенко был всего один созыв, в 1995 году. В 2009-м его задержали по обвинению в вымогательстве, в 2012-м осудили за это преступление, а в 2014-м он признался в организации убийства депутата Госдумы России Галины Старовойтовой в 1998 году.