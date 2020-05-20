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20.05.2020 12:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калининградом суд впервые вынес приговор "черному янтарщику"

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Калининградской области судом рассмотрено первое уголовное дело по факту самовольной добычи янтаря. До сих пор нелегальные добытчики подвергались лишь административному наказанию.

Фото: Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни
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Как сообщили в пресс-службе Зеленоградского районного суда, где рассматривалось дело, нелегальный старатель был задержан сотрудниками полиции 27 февраля 2020 года возле одного из поселков Зеленоградского района. Там он незаконно добывал солнечный камень.

Как установил суд, мужчина практически в течение всего прошлого года - с февраля по ноябрь - неоднократно привлекался к административной ответственности за самовольную добычу янтаря по статье 7.5 КоАП РФ. В отношении него было вынесено пять постановлений, каждое - с назначением штрафа в 200 тысяч рублей. Штрафы до сих пор не оплачены.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Его дело рассматривалось в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. Это возможно с согласия государственного обвинителя и потерпевшего. Наказание не может превышать две трети размера наиболее строгого вида санкций.

Фото: iStock
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Суд квалифицировал действия "черного янтарщика" по части 2 статьи 255 УК РФ "Самовольная добыча янтаря лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние". Учтены также смягчающие обстоятельства - признание вины, раскаяние, явка с повинной, положительные характеристики, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Приговором назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 480 часов. Весь изъятый у подсудимого янтарь-сырец обращен в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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