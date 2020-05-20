В ботсаду Калининграда впервые за 61 год зацвела магнолия вечнозеленая

В Ботаническом саду Балтийского федерального университета имени Канта впервые за 61 год распустились цветки магнолии вечнозеленой. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Растение "родилось" в 1959 году, а в 1964-м пятилетний саженец переехал в Калининград из дендропарка грузинского города Цхалтубо. Огромные бутоны, четыре штуки, появились впервые за все это время.

Цветение магнолии вечнозеленой стало для калининградского Ботанического сада значимым событием. Цветки этого растения - одни из самых больших на Земле, их диаметр может достигать 20-25 сантиметров. Как признались сотрудники учреждения, магнолия буквально поразила их своим великолепием.

В природе магнолия вечнозеленая (или крупноцветковая) встречается в юго-восточных штатах США, от Северной Каролины до Флориды и Техаса. Калининградская зима для нее слишком холодна, поэтому она растет в субтропической оранжерее.