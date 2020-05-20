Начался сезон активности клещей. В этом году он обещает быть особенно напряженным. Дело в том, что в прошлые годы многие дачники и туристы заблаговременно делали прививки. Сейчас же в отдельные периоды вакцинация не проводилась, а многие просто побоялись идти в медучреждения из-за непростой эпидемической обстановки.

По данным петербургского Роспотребнадзора, в прошлом году прививку от клещевого энцефалита сделали 14 409 человек, в этом году вдвое меньше - 7214. Еще более тревожная ситуация в Ленинградской области. Там привились всего 15 тысяч человек вместо обычных 54 тысяч.

Нынешней весной в Ленобласти и Петербурге зафиксировано около пятисот укусов клещей. Это меньше, чем обычно - сказывается запрет на посещение лесов. Кроме того, практически вся территория Петербурга, а также парки в Ленобласти проходят акарицидную обработку, которая позволяет полностью уничтожить клещей. В зоне риска - преимущественно дачники.

В комитете по здравоохранению призывают в случае укуса непременно относить снятого клеща в лабораторию. Сделать это необходимо в течение трех суток с момента укуса. Самого клеща направляют на исследования, выявляют, является ли он переносчиком клещевого энцефалита или боррелиоза - оба этих заболевания являются для человека смертельно опасными.

Если выясняется, что клещ заражен, то пациент получает бесплатную вакцину - ему вводят противоклещевой иммуноглобулин. Это сводит риск инфекции к минимуму.

Как и прежде, в Петербурге основным местом исследования клещей остается инфекционная больница имени Боткина. Но, поскольку корпус на Пискаревском проспекте перепрофилирован под пациентов с COVID-19, кровососов принимают в отделении на Миргородской улице.

Контакты

Где принимают на исследование клещей в Петербурге

l Детская инфекционная больница N 3:

Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 77/17.

l Инфекционная больница имени Боткина: Петербург, улица Миргородская, 3.

l Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге: Петербург, улица Оборонная, 35.

l Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области: Петербург, улица Ольминского, 27.

l Филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области: Гатчина, улица Карла Маркса, 44.