По данным петербургского Роспотребнадзора, в прошлом году прививку от клещевого энцефалита сделали 14 409 человек, в этом году вдвое меньше - 7214. Еще более тревожная ситуация в Ленинградской области. Там привились всего 15 тысяч человек вместо обычных 54 тысяч.
Нынешней весной в Ленобласти и Петербурге зафиксировано около пятисот укусов клещей. Это меньше, чем обычно - сказывается запрет на посещение лесов. Кроме того, практически вся территория Петербурга, а также парки в Ленобласти проходят акарицидную обработку, которая позволяет полностью уничтожить клещей. В зоне риска - преимущественно дачники.
В комитете по здравоохранению призывают в случае укуса непременно относить снятого клеща в лабораторию. Сделать это необходимо в течение трех суток с момента укуса. Самого клеща направляют на исследования, выявляют, является ли он переносчиком клещевого энцефалита или боррелиоза - оба этих заболевания являются для человека смертельно опасными.
Если выясняется, что клещ заражен, то пациент получает бесплатную вакцину - ему вводят противоклещевой иммуноглобулин. Это сводит риск инфекции к минимуму.
Как и прежде, в Петербурге основным местом исследования клещей остается инфекционная больница имени Боткина. Но, поскольку корпус на Пискаревском проспекте перепрофилирован под пациентов с COVID-19, кровососов принимают в отделении на Миргородской улице.
Где принимают на исследование клещей в Петербурге
l Детская инфекционная больница N 3:
Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 77/17.
l Инфекционная больница имени Боткина: Петербург, улица Миргородская, 3.
l Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге: Петербург, улица Оборонная, 35.
l Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области: Петербург, улица Ольминского, 27.
l Филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области: Гатчина, улица Карла Маркса, 44.