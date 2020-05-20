В Калининграде выставят на торги немецкий форт XIX века

Власти Калининградской области внесли форт XIX века в перечень приватизируемого имущества на 2020-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь идет о форте № 10 "Канитц", расположенном на юге Большой Окружной дороги Калининграда. Он был построен во второй половине XIX века и являлся одним из двенадцати основных сооружений фортового кольца "Ночная перина Кенигсберга".

Несмотря на то, что десятый форт сейчас заброшен, он пользуется популярностью у искателей приключений. Правда, опытные туристы советуют брать с собой высокие резиновые сапоги, фонари и средства для защиты от крыс и насекомых.

Комплекс, объединяющий 17 исторических сооружений на участке площадью около 41,5 гектара, является объектом культурного наследия. Власти уже пытались найти памятнику рачительного хозяина с помощью механизма "аренда за рубль", но эта попытка не увенчалась успехом. В региональном агентстве по имуществу полагают, что инвесторы проявят больший интерес к потенциальному туристическому объекту, если смогут получить его в собственность.

Законопроект "Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества на 2020-2022 годы" еще должен получить одобрение членов регионального парламента. После этого станет известно, когда форт выставит на торги и какова будет начальная стоимость объекта.

Кстати, два калининградских форта, № 5 "Король Фридрих Вильгельм III" и № 11 "Денхофф", уже являются популярными официальными музейными объектами. Один музей - государственный (филиал Калининградского областного историко-художественного музея), второй - частный.